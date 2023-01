Tym Pele jest dla Brazylijczyków. Były reprezentant Polski Roger Guerreiro mówi o legendzie futbolu. "Nadal jest w naszych sercach"

To był smutny dzień dla wszystkich fanów futbolu. Śmierć słynnego piłkarza wstrząsnęła fanami. Pele zmarł, ale pozostawił po sobie wiele niezapomnianych chwil. - Pele był w Brazylii nie tylko królem futbolu, ale kimś więcej - powiedział nam Roger Guerreiro, który pochodzi z Brazylii, ale występował w polskiej kadrze. - Ważniejszym od wszystkich polityków, dziennikarzy a nawet celebrytów. Dlaczego? Bo każdy na świecie wie, kim był Pele, a Brazylia jako pierwsza kojarzyła się z tą postacią. Cieszył się tutaj olbrzymim autorytetem i zwyczajnie był lubiany. Nigdy nie stał się bohaterem żadnego skandalu, wiecznie uśmiechnięty. Dzień jego odejścia był bardzo smutnym dniem dla każdego Brazylijczyka. Wszyscy mamy wrażenie, że straciliśmy kogoś bliskiego - podkreślił były kadrowicz.

Roger Guerreiro jest przekonany, że Pele swoimi dokonaniami przeszedł do historii. - Życie, podobnie jak piłka muszą toczyć się dalej - zaznaczył. - Na pewno nic już nie będzie takie samo, ale z drugiej strony trzeba podkreślić, że dla nas Pele nadal żyje. Owszem, Edson Arantes de Nascimento zmarł, ale jego pomnik, który sam sobie wybudował za życia pozostanie nienaruszony. Legenda Pele będzie wiecznie żywa. My go nie straciliśmy, on nadal jest z nami w naszych sercach, a cała Brazylia jest dumna, że jej obywatel stał się taką legendą dla wielu pokoleń. Pele był, jest i będzie zawsze jeden. Choćby objawił się ktoś, komu uda się powtórzyć, a nawet poprawić jego osiągnięcia, to Brazylijczyk już na zawsze wpisał się w historię futbolu i nikt mu tego nie odbierze - dodał Roger Guerreiro na naszych łamach.