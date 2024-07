Ujawnili prawdziwe zarobki Roberta Lewandowskiego! Spanie na pieniądzach to mało powiedziane. Nawet Mbappe ma mieć mniej

Zapadł wyrok w sprawie ochroniarza Lewandowskiego. To już koniec głośnej afery, mężczyzna został skazany!

co za cacko

Najlepsi piłkarze na świecie nie mogą narzekać na brak luksusu i pieniędzy w swoich życiu. Piękne posiadłości, najlepsze auta i sława na całym świecie. Również posiadłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie robi ogromne wrażenie i jak się okazuje, skrywa ona specjalne pomieszczenie. Kapitan reprezentacji Polski, jako jeden z najlepszych zawodników na świecie, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii futbolu może również pochwalić się olbrzymią pensją i informacje na temat jego rocznej wypłaty regularnie poruszając internautów. Tym razem jednak pod lupę wzięto zarobki gwiazd ligi hiszpańskiej i okazuje się, że Robert Lewandowski jest w tym momencie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w LaLiga. Wyprzedza nawet Kyliana Mbappe.

Jak donosi portal "capology.com", obecnie Robert Lewandowski ma zarabiać aż 33 mln 330 tysięcy euro rocznie. To ma dawać zarobki na poziomie 640 tysięcy i 962 euro tygodniowo. W przeliczeniu na złotówki, kapitan reprezentacji Polski ma inkasować co tydzień ponad 2,7 mln PLN. Rocznie to z kolei ponad 140 mln PLN. Więcej od niego ma zarabiać tylko jego kolega z drużyny, Frenkie de Jong. Holender rocznie inkasuje 37,5 mln euro.

Portal dotarł również do zarobków zaprezentowanego dopiero co w Realu Madryt Kyliana Mbappe. Okazuje się, że gwiazdor reprezentacji Francji ma zarabiać mniej od Roberta Lewandowskiego i plasować się w stawce najlepiej zarabiających piłkarzy w LaLiga na trzecim miejscu, tuż za plecami polskiego napastnika z pensją na poziomie 31 milionów 250 tysięcy euro. Tygodniowo Lewandowski ma zgarniać 40 tysięcy euro więcej od Mbappe.