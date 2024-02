Dom Roberta Lewandowskiego skrywa specjalne pomieszczenie! Tajemnica posiadłości "Lewego" wyszła na jaw

Robert Lewandowski to nie tylko kapitan reprezentacji Polski i jeden z najważniejszych zawodników FC Barcelony, ale również jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiej piłki i idol wielu osób na całym świecie. Nie brakuje więc fanów, których interesuje prywatne życie "Lewego" oraz to, co dzieje się u niego na co dzień, a także to, jak mieszka Robert Lewandowski. Odpowiedź na ostatnie pytanie, przynajmniej częściowo, przyszła wraz z udziałem Roberta Lewandowskiego na kanale "FootTruck". Z powodu awarii pojazdu należącego do Łukasza Wiśiniowskiego i Jakuba Polkowskiego, "Lewy" zaprosił ich z kamerą do swojej posiadłości.

Tak mieszka Robert Lewandowski. Specjalny pokój w posiadłości kapitana reprezentacji Polski robi ogromne wrażenie

- (...) Misja zakończyła się sukcesem - bo tak trzeba nazwać fakt, że zostaliśmy zaproszeni przez Roberta Lewandowskiego do jego domu. A więc nie w "FootTrucku", a u niego w skromnych - a może nie takich skromnych włościach Robert nas przyjął - tłumaczył Kuba Polkowski na początku odcinka ujawniając, że materiał udało im się zrealizować w posiadłości Lewandowskiego. Ten postanowił przyjąć ich w specjalnym pokoju.

Tajemnica domu Roberta Lewandowskiego wyszła na jaw! Posiadłość "Lewego" skrywa specjalne pomieszczenie

Każdy szanujący się piłkarz na świecie ma w swoim domu specjalne pomieszczenie, które jest wizytówką jego kariery piłkarskiej i nie inaczej jest w przypadku Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ma pokój, w którym można podziwiać ustawione na półkach kolejne nagrody, jakie "Lewy" zdobywał w przeszłości. Specjalne miejsce zajmuje puchar za wygranie Ligi Mistrzów, który znajduje się za szklaną szybą. To jednak nie wszystko, bo w tym pomieszczeniu Robert Lewandowski postawił również stół do bilardu.

i Autor: YouTube/ FootTruck screen Dom Roberta Lewandowskiego