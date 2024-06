Ukochana reprezentanta Polski to prawdziwa piękność! Kiedy to zobaczyliśmy, opadła nam szczęka, gorące zdjęcia!

Reprezentacja Polski ma przed sobą bardzo duże wyzwanie. Drużyna narodowa zagra w spotkaniu przeciwko Turcji i nie będzie to łatwy mecz. Poczynaniom jednego z piłkarzy, a konkretnie Sebastiana Walukiewicza z Empoli, będzie przyglądać się przepiękna Lila Lytyńska. Ukochana zawodnika klubu z Serie A to prawdziwa piękność, która przykuwa wielką uwagę. Jej zdjęcia trzeba zobaczyć na własne oczy!

Reprezentant Polski ma przepiękną ukochaną. Lila Lytyńska robi ogromne wrażenie!

Ukochana reprezentanta Polski pochodzi ze Szczecina i to tam kończyła swoją edukację. Piękna druga połówka gracza Empoli latem 2023 roku kończyła studia, zdobywając magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Prywatnie jest ona wielką miłośniczką fitnessu i podróży, którymi chwali się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kobieta bez wątpienia będzie śledzić grę Walukiewicza, który dzięki dobrej formie piłkarskiej zyskał powołanie na EURO 2024. Piłkarz, który miał problemy z grą w barwach Cagliari, zmienił barwy na Empoli i z drużyną utrzymał się w rozgrywkach Serie A i to właśnie dzięki dobrym występom we Włoszech przekonał do siebie Michała Probierza. Jak na razie zaufanie selekcjonera względem gracza się sprawdza, gdyż wpisał się on na listę strzelców w starciu z Ukrainą. Czy na EURO też nas zachwyci?