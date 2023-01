Vladimir Petković wprowadzi reprezentację Polski na wyższy poziom? "Kadra zasługuje na trenera, który skończy z autobusami, tramwajami..."

Kadra zasługuje na trenera, który skończy z autobusami, tramwajami i brzydką grą

- Uważam, że angaż Petkovicia to byłaby dobra opcja dla Polski - przyznał Ryszard Komornicki w rozmowie z naszym portalem. - On chce grać atrakcyjny futbol. Prowadzone przez niego zespoły zawsze były nastawione ofensywie, grały skutecznie. Była w nich duża kultura gry. Reprezentacja Polski zasługuje na trenera, który skończy z autobusami, tramwajami i brzydką grą. Wprowadzi styl, będzie elastyczny, dobierze odpowiednich piłkarzy. Bo nie wiem, czy ci co byli na mundialu to najlepsi nasi piłkarze... Petković byłby w stanie poukładać naszą grę. Reprezentacja Polski to dla niego zaszczyt. Były dla niej dobrą opcją. Byłby nie tylko selekcjonerem, ale kimś więcej. Może spojrzałby na polski futbol szerzej, rozruszał szkolenie. Jednak trzeba zaznaczyć, że nikt zagwarantuje nam sukcesów. Nawet gdybyśmy sięgnęli po Sepa Guardiolę. Piłka nożna to nie koncert życzeń i jazda figurowa na lodzie, że po przegranej 0:3 będziemy cieszyć się z ładnego wrażenia... Jeszcze jedno: jeśli selekcjonerem zostanie cudzoziemiec to uważam, że powinien otoczyć się sztabem ludzi do których ma zaufanie. Nie można mu narzucać dwóch-trzech polskich trenerów do pomocy, bo nic z tego nie wyjdzie - przekonywał Komornicki w rozmowie z "Super Expressem".

