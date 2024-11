Krzysztof Piątek znów to zrobił. Pnie się w klasyfikacji strzelców, przed nim tylko wielkie gwiazdy [WIDEO]

- Fajnie się ten mecz zapowiada – uśmiecha się szeroko Arkadiusz Onyszko. Srebrny medalista igrzysk w Barcelonie 1992 (i późniejszy reprezentant kraju) śledzi uważnie losy swych młodszych „kolegów po fachu”; zwłaszcza tych, którzy jawili się jako wielkie nadzieje polskiej piłki. - Zawsze mnie cieszy, kiedy młody polski bramkarz ma szansę pokazać się w Lidze Mistrzów! A Radek trochę się na tę chwilę naczekał… Ale on zawsze miał silny mental, to jeden z jego najważniejszych atutów. Nigdy nie bał się grać meczów o wielką stawkę. Dzięki temu udało mu się w końcu przebić na Zachodzie – dodaje nasz ekspert.

Po Majeckiego – w kontekście reprezentacyjnym – sięgał jeszcze Jerzy Brzęczek jesienią 2019 roku. Był wówczas niespełna 20-letni golkiper pewniakiem między słupkami bramki Legii, zaraz potem sprzedany został za niebagatelną kwotę 7 mln euro do AS Monaco. - To był dobry krok – ocenia Onyszko. - Nie można utalentowanego chłopaka przez całą karierę trzymać pod parasolem; dmuchać i chuchać na niego. Musi zobaczyć zachodnie wychowanie, trochę inne niż polskie. Musi poznać inny język, inną kulturę. I musi zawalczyć o swoje miejsce na boisku.

We Francji kariera Majeckiego jednak przyhamowała. Dopiero roczne wypożyczenie do Cercle Brugge (2022/23) pozwoliło na jej renesans. 12 meczów w minionym sezonie w bramce Monaco w Ligue 1 i tylko trzy w obecnym (ze względu na rekonwalescencję po kontuzji kolana) – oto „najświeższy” dorobek Majeckiego. Chwalonego jednak przez miejscowe media, nawet kiedy jego zespół przegrywa. Tak było w miniony piątek, kiedy to lepsze okazało się SCO Angers. W zgodnej ocenie dziennikarzy francuskich Polak nie mógł jednak obronić „złotego strzału” rywali. Generalnie zaś dostał najwyższe oceny w swej ekipie.

🧨 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐄𝐍𝐈𝐄! 🎯Spójrzcie na przepiękną bramkę Jeana-Eudesa Aholou! ⚽️🔝🇵🇱 Radosław Majecki nie miał żadnych szans przy tym strzale! 🚀 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/BD5Yc1jWxR— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 1, 2024

Do meczów ligowych doszedł też w końcu wspomniany debiut w Lidze Mistrzów, w wygranym 5:1 meczu z Crveną Zvezdą Belgrad. - Kiedyś Radek miał „lekkie deficyty” w grze nogami. Ale zakładam, że się rozwinął – komentuje Onyszko. Kolejna „championsleague’owa” potyczka, z Bologną – gdzie bronić będzie musiał być może strzały Kacpra Urbańskiego – może być dlań szansą na przypomnienie o swym istnieniu Michałowi Probierzowi. I okazją do porównania klasy Majeckiego z umiejętnościami Łukasza Skorupskiego.

Obaj panowie spotykali się na zgrupowaniach u wspomnianego Brzęczka, a potem również u Paulo Sousy. To za czasów Portugalczyka 20-letni wówczas bramkarz zadebiutował w kadrze w meczu z San Marino. A Skorupski przesiedział spotkanie na ławce…

- Dziś wyżej postawiłbym „Skorupa”, od lat regularnie grającego w Serie A. Ale, jak sądzę, Majecki wciąż ma potencjał reprezentacyjny. Choć akurat na tej pozycji rywalizacja jest w naszej kadrze ogromna – zaznacza Arkadiusz Onyszko przypominając zarazem, że w jego osobistym rankingu polskich bramkarzy czołowe miejsce zajmuje pomijany przez obecnego selekcjonera Kamil Grabara. - Przez dwa lata bronił w Champions League (w barwach FC Kopenhaga – dop. aut.), teraz świetnie spisuje się w Bundeslidze (w VfL Wolfsburg – dop. aut.); został nawet kapitanem swej drużyny – przypomina nasz ekspert.

Początek meczu Bologna – Monaco w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów we wtorek o godz. 21.00. Transmisja w Canal+ 360.

📝 Les notes pour #ASMSCO🔝 Les meilleures notes🥇 Wilfried SINGO - 6,28🥈 Radoslaw MAJECKI - 5,74🥉 Lamine CAMARA - 5,144️⃣ Thilo KEHRER - 4,645️⃣ Eliesse BEN SEGHIR - 4,25👔 Adi HÜTTER : 3,04👨‍👨‍👦‍👦 Moyenne de l’équipe : 4,27 pic.twitter.com/xaMdwKFWJQ— ASMHistoire 🇲🇨 (@ASMHistoire) November 2, 2024