W niedzielę wielkie derby Stambułu z polskim akcentem. A były reprezentant wspomina swoje czasy w Fenerbahce. „Nie do końca wiedziałem, co mnie na miejscu spotka” [ROZMOWA]

„Super Express”: - Nie była to co prawda Wigilia, ale grudzień – i owszem, kiedy zagrał pan w derbach Fenerbahce – Stambuł. Pamięta pan?

Czesław Jakołcewicz: - Jak mam nie pamiętać! To był od razu mój pierwszy mecz po przybyciu do Turcji.

- I od razu z golem!

- Tak jest, ale przegraliśmy 1:2. Mecz był rozgrywany na ówczesnym stadionie narodowym, na którym grywała reprezentacja, czyli na obiekcie Besiktasu.

- Oglądało go niespełna 17 tysięcy widzów. Frekwencja nie powala…

- Wiadomo, że ówczesne stadiony to nie to samo, co dziś. Ale atmosfera była: sztuczne oświetlenie, ogłuszający ryk widowni… „Witamy w piekle” – pomyślałem sobie, choć tak naprawdę akurat tego dnia to był bardziej… potop niż piekło. Lało cały czas, trudno było się utrzymać na nogach, a jeszcze trudniej – kopać piłkę na grząskiej murawie.

- „Witamy w piekle” – ładne określenie.

- Wie pan, ja nie do końca wiedziałem, co mnie na miejscu spotka. Fenerbahce nie było w najlepszej formie, pozycja w tabeli daleka była od oczekiwań fanów. Miałem świadomość – bo pokazywano mi miejscowe gazety ze zdjęciami i opisem wydarzeń - że krótko przed moim przyjazdem kibice „Feneru” wpadli na zajęcia drużyny w ośrodku treningowym na „rozmowy motywacyjne”. Trochę nad tym wyjazdem więc myślałem. No ale skoro sam Guus Hiddink mnie chciał, trudno było odmówić (śmiech).

- Jak to się stało, że facet grający pierwszy mecz w barwach Fenerbahce od razu dostaje szansę wykonywania „jedenastki”? I to w tak ważnych derbach?!

- Nikt z moich nowych kolegów nie chciał podejść co piłki! Widać mieli w głowach tamten „wjazd” kibiców. A poza tym wie pan, jak to jest: przychodzi zagraniczna gwiazda, więc pewnie umie wszystko. Nie tylko bronić – bo ja obrońcą przecież byłem, ale i strzelać. Ja – prawdę mówiąc – nie brałem pod uwagę takiego scenariusza, a przed meczem nie było żadnych ustaleń.

- Ale podjął pan rękawicę!

- W kończącej się właśnie rundzie jesiennej w polskiej lidze strzelałem wszystkie karne dla Lecha. Więc nie była to dla mnie nowość. No, może pomijając wspomniane fatalne warunki atmosferyczne. Bo na tym 11. metrze piłka po prostu stała w wielkiej kałuży. Uderzyłem ją dobrze i mocno, ale tak naprawdę zobaczyłem efekt tego strzału dopiero w momencie, kiedy wpadła do siatki i strąciła z niej całą wodę. Bo wcześniej miałem przed sobą tylko ścianę deszczu!

- Rozumiem, że mimo porażki „Feneru”, akurat z panem kibice już „rozmowy wychowawczej” przeprowadzać nie chcieli?

- Nie. Przyznam za to, że nigdzie indziej na świecie nie spotkałem się z takim fanatyzmem, z takimi kibicami. Dostałem mieszkanie w azjatyckiej części Stambułu, w dzielnicy Kadikoy, gdzie mieszkali wyłącznie fani Fenerbahce. Szybko stałem się rozpoznawalny, więc efekt był taki, że kiedy wychodziłem z córką na spacer, zazwyczaj po 200 metrach… zawracałem do domu, bo trudno się było opędzić od zainteresowania kibiców, próśb o autograf, zagadywań itp.

- Ale „wjazdu” kibiców na trening na szczęście pan nie doświadczył?

- Nie, choć przeżyłem trochę strachu po półfinale Pucharu Turcji z Ankaragucu – tak, tym klubem, który ostatnio stał się „sławny” przy okazji pobicia sędziego przez jego działacza. Dwa tygodnie wcześniej w lidze strzeliłem mu dwie bramki z karnych, a tym razem moja „jedenastka” została obroniona! Przegraliśmy 1:3, nie awansowaliśmy do finału, i kilkukilometrowa droga ze stadionu do klubowego ośrodka nie była łatwa. Autobus miejscami torować musiał sobie drogę wśród wściekłego tłumu.

- W tych pierwszych derbach z Galatasarayem dwa gole strzelił dla rywali Tanju Colak – chyba najbardziej w tamtym czasie rozpoznawalny turecki piłkarz. Pamięta go pan?

- Typowa „dziewiątka”, silny, mocno stojący na nogach. Piłka go szukała. Po sezonie przyszedł do Fenerbahce, więc jeszcze przed moim odejściem z klubu zdążyłem z nim parę treningów odbyć.

- W składzie „Feneru” największą gwiazdą był zaś chyba Harald „Toni” Schumacher?

- Oj tak. Ale w sumie to fajny gość był, nie gwiazdorzył. Nie znałem niemieckiego, więc w naszych rozmowach pośredniczył nasz masażysta, Rosjanin. Fajny tercet był, jak z dowcipów: Niemiec, Rusek i Polak (śmiech). Ważną postacią był też Oguz Cetin – kapitan zespołu i reprezentacji. Przez kilka pierwszych tygodni byłem pod jego „ochroną”, trenowałem z nim w parze i poznawałem klimat klubu.

- A czemu pan latem odszedł z Fenerbahce, skoro był pan zadowolony z pobytu w Stambule?

- Miałem kontrakt ważny jeszcze przez rok, ale wie pan, jak to jest – zwłaszcza w tamtych krajach – w sytuacji, gdy nie ma oczekiwanego sukcesu. Zmiany trenera, menedżera, dyrektora; a każdy ściąga swoich zawodników. Tak było i wtedy. Pytano mnie, czy zostanę: Fenerbahce to zawsze był klub, który respektował umowy, nie trzeba było nigdy niczego dochodzić przez UEFA czy FIFA. Zresztą – jak mówiłem – wszystko było profesjonalne: kiedy dostawałem powołania do reprezentacji, zawsze czekały na mnie w klubie bilety na samolot; a potem pilnie śledzono wyniki Biało-Czerwonych i gratulowano mi, jeśli wygraliśmy. Nawet po naszym zwycięstwie z Turcją 3:0 byli w klubie zadowoleni, że zagrałem, i że ich zawodnik dobrze się spisał (śmiech). Wracając zaś do pytania: po istotnych zmianach w klubie zdecydowałem, nie chciałem niczego robić na siłę. No i się dogadaliśmy na rozstanie.

- Ale, jak rozumiem, dominują pozytywne wspomnienia znad Bosforu?

- Poczułem tam, że jestem profesjonalnym piłkarzem. Wyjazdy, przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie. Na wyjazdy dostawaliśmy dodatkowe kieszonkowe! Mieszkaliśmy w najlepszych hotelach, garnitury dostarczano nam z najlepszych sklepów, lataliśmy samolotem na mecze ligowe – to wszystko robiło na mnie ogromne wrażenie. U progu lat 90. w Polsce postrzegano turecką piłkę jako szóstą ligę Europy, ale o tego typu rzeczach mogliśmy u nas tylko pomarzyć. Podobnie jak o trenerach, których w tamtym czasie zatrudniano w Turcji. Hiddink w Fenerbahce, Anglik Gordon Milne w Besiktasie, a w reprezentacji – Sepp Piontek.

- Zerka pan na wyniki Fenerbahce, zwłaszcza teraz, w epoce Sebastiana Szymańskiego w Stambule?

- Zawsze zerkałem, przez całe lata. A teraz bardzo się cieszę, że 30 lat po mnie i po Piotrku Soczyńskim znów mamy Polaka w tym klubie. Zaczął świetnie, trzyma poziom, zbiera kapitalne recenzje. Tak trzymać!

- Rozmów dyscyplinujących dziś piłkarze „Fenera” obawiać się nie muszą?

- Nie… Póki zespół będzie w czołowej dwójce, nic złego się nie stanie.

- Nawet w przypadku porażki w tych derbach?

- Może będzie nieco nerwów, bo jednak na ten mistrzowski tytuł klub czeka już 10 lat. Ale grają świetnie, a porażki – no cóż, są częścią futbolu.

- Szymańskiemu, jak widać, świetnie służy też otoczenie na boisku, czyli piłkarze klasy Dušana Tadicia czy Edina Dżeko.

- To sama przyjemność grać w towarzystwie takich piłkarzy. Każda podpowiedź z ich strony – nie tylko w meczu, również na treningu – to wartość sama w sobie. Wcale się nie dziwię tym postępom, jakie widać w grze Szymańskiego w ciągu tych kilku ostatnich miesięcy. Niech z tego korzysta, a już lada moment zostanie wyłapany przez któregoś z wielkich w europejskiej piłce.

- No właśnie. Ponoć pytają o niego klubu angielskie i włoskie. Do której z tych lig – pana zdaniem – pasowałby bardziej?

- Grał świetnie w lidze holenderskiej, w topowym zespole. W Turcji kapitalnie radzi sobie z takim wyzwaniem, jak Fenerbahce. Myślę, że po takich doświadczeniach poradziłby sobie wszędzie, choć… No dobra, Premier League jest bardziej fizyczna, co przy jego mikrej posturze może być ważne. A ta jego lewa nóżka, umiejętności techniczne… - chyba Włochy byłyby dla niego lepsze. Ja bym jeszcze Hiszpanię podrzucił jako ciekawy kierunek. A tak w ogóle najważniejsze jest to, byt trafić na trenera, który cię chce. Jeżeli na takiego trafi, to dlaczego miałby sobie nie poradzić na przykład w Manchesterze United.

- Derby odbędą się w Wigilię, ale w Turcji raczej świątecznych akcentów Szymański nie uświadczy…

- Choinki na ulicach nie spotka, to prawda, kolęd też nie usłyszy. Raczej wezwania z meczetu (śmiech).

