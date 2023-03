Werner Liczka o oczekiwaniach Czechów. To na niego muszą uważać Polacy

Duża odpowiedzialność przed piłkarzami

Czechy mają za sobą słaby rok. Nie zakwalifikowali się na mistrzostwa świata, a później spadli z Dywizji A Ligi Narodów. Jednak w eliminacjach EURO liczą na promocję do turnieju w Niemczech. - Celem jest awans - powiedział trener Werner Liczka, który przed laty pracował w Polsce. - Trener Jaroslav Silhavy cieszy się poparciem i zaufaniem nowego prezesa, który powiedział, że stworzy drużynie jak najlepsze warunki. Z grupy wychodzą dwie drużyny, a Polska i Czechy są w niej faworytami. Ważne, aby zespół wrócił do formy sprzed dwóch lat. Wtedy na EURO 2020 dotarliśmy do ćwierćfinału. Dlatego w tych eliminacjach przed piłkarzami duża odpowiedzialność, żeby nie zawieść zaufania kibiców - zaznaczył szkoleniowiec.

Jak wygrają 1:0, to będzie bajka

W czeskiej kadrze nie zagra Patrik Schick. Kto go zastąpi? - Faworytem jest Jan Kuchta, który w meczach z Hiszpanią czy Szwajcarią zagrał bardzo dobrze, strzelał gole - tłumaczył. - Poza tym w Sparcie Praga tworzy zgrany duet z Tomasem Cvancarą. Strzelają dużo goli i notują dużo asyst. Sparta wygrała siedem meczów z rzędu, jest wiceliderem ligi. To właśnie zasługa ich skuteczności.Będę obecny na tym spotkaniu. Jest we mnie optymizm. Jak wygramy 1:0, to będzie bajka. Ważne jest nie tylko zwycięstwo, ale chciałbym, żeby była dobra gra ze strony czeskiej kadry. Myślę, że wygra ten zespół, który przed tym spotkaniem stworzy w swoich szeregach lepszą atmosferę. Wydaje mi się, że w przypadku obu drużyn ten nastrój będzie kluczowy - stwierdził trener Liczka.

