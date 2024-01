Wiceprezes PZPN wywołał burzę wypowiedzią o Probierzu. Sensacyjne słowa na temat przyszłości selekcjonera

Tak Krzysztof Piątek podchodził do występów w Turcji. To było kluczowe w odblokowaniu kadrowicza

Przed Michałem Probierzem największe wyzwanie w karierze. Były selekcjoner reprezentacji Polski U-21 nie zdołał awansować na EURO 2024 bezpośrednio z grupy. Oczywiście, większość eliminacji zawalił Fernando Santos, ale z pewnością remis u siebie z Mołdawią nie będzie należał do chwalebnych chwil kariery Probierza jako selekcjonera. Ostatecznie wielkim testem dla trenera i kadry będą baraże, które pokażą, czy jest on w stanie wykrzesać z drużyny odpowiedni potencjał. Cezary Kulesza nie planował jednak zwolnienia Probierza z funkcji selekcjonera, gdyby i baraże nie poszły po naszej myśli – selekcjoner ma umowę ważną do końca eliminacji MŚ 2026. Gdyby awans na EURO 2024 był wyznacznikiem, to umowa obowiązywałaby do końca marca z opcją automatycznego przedłużenia. Ale wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak w rozmowie z „Piłką Nożną” przewiduje, że Probierz w przypadku braku awansu na EURO 2024 nie pozostanie w kadrze.

Probierz pożegna się z kadrą w przypadku braku awansu na mistrzostwa Europy?

W rozmowie z „Piłką Nożną” Kaźmierczak zauważa, że brak awansu byłby fatalny w skutkach. – Pod względem finansowym federacja poradzi sobie i bez awansu, choć zapewne trzeba będzie poszukać ograniczenia wydatków. Kwestia wizerunkowa natomiast, kwestia ewentualnej nieobecności reprezentacji Polski na imprezie, która odbędzie się tuż za naszą granicą - to nie są sprawy wyłącznie PZPN. To stanie się sprawa narodowa – ocenił.

Wiceprezes PZPN uważa, że Michał Probierz sam zrezygnuje, jeśli dojdzie do wspomnianej katastrofy. – Michał jest na tyle charakternym człowiekiem, że bez względu na zapisy w kontrakcie, jeśli nie wywalczy awansu, moim zdaniem nie będzie dłużej trenerem drużyny narodowej. Nie sprawdzimy tego, bo jestem przekonany o pozytywnych dla kadry rozstrzygnięciach w meczach barażowych. Ale wprost odpowiadając na pytanie, moim zdaniem - tak, zrezygnuje – ocenił Adam Kaźmierczak.