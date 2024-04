Wielki transfer reprezentanta Polski? Napastnik na celowniku kultowego klubu, zapowiada się na olbrzymi hit!

Będziemy świadkami bardzo ciekawego transferu reprezentanta Polski? Według informacji tureckich mediów Adam Buksa zwrócił na siebie uwagę dużego, tureckiego klubu. Czy napastnik będzie bohaterem dużych przenosin? To byłby praqwdziwy hit!

Adam Buksa w gigancie ligi tureckiej? Media piszą o transferze!

Przygoda Buksy z europejską piłką po powrocie ze Stanów Zjednoczonych układała się do tej pory w dość nieudany sposób. Napastnik został wykupiony z New England Revolution przez RC Lens, jednak w klubie z Ligue 1 nie poradził sobie do końca i zaczął szukać szczęścia na wypożyczeniu w tureckim Antalyasporze. Tam stał się prawdziwą gwiazdą zespołu i bardzo skutecznym zawodnikiem, który dzięki dobrej formie odzyskał swoje miejsce w reprezentacji Polski. O ile Antalyaspor ma nałożony zakaz transferowy i nie pozyska napastnika z Lens, o tyle takie plany ma Besiktas Stambuł. Jak donoszą tureckie media, "Orły" są bardzo zainteresowane wykupieniem Polaka z ligi francuskiej i chcą na ten cel transferowy wydać kwotę około 5 milionów euro.