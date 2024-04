Wojciech Szczęsny miał podjąć decyzję w sprawie przyszłości. Wiadomo, gdzie będzie chciał grać, wszystko staje się jasne!

Wojciech Szczęsny od lat jest niekwestionowanym numerem jeden w bramce Juventusu Turyn. Bramkarz reprezentacji Polski od lat pokazuje klasę w rozgrywkach Serie A, jednak nie potrafił jeszcze znaleźć porozumienia z klubem w sprawie podpisania nowej umowy. Według informacji włoskich mediów, Szczęsny miał już podjąć decyzję względem tego, gdzie będzie występował. Cała prawda wychodzi na jaw!

Wojciech Szczęsny w Juventusie na dłużej? Dziennikarze podają wiadomości

Sprawa kontraktu Szczęsnego w Juventusie jest dośc skomplikowana. Polak ma jedną z najwyższych pensji w zespole, a Juventus, mimo że jest zadowolony, to chciałby obniżki pensji dla gracza, aby móc przedłużyć z nim kontrakt. Takie zapisy nie podobają się z kolei Szczęsnemu, który w stolicy Piemontu może liczyć na kwotę 6,5 miliona euro za grę, a do stawki trzeba dodać jeszcze listę bonusów. Mimo że umowa Polaka kończy się dokładnie za rok, to on sam ma wyrażać chęć pozostania w Turynie do końca kontraktu, o czym informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira.

- Kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa w 2025 roku. Zarabia 6,5 ​​mln euro rocznie + premie, a Juve chce zmniejszych jego pensję, aby nastąpiło przedłużenie kontraktu. Na razie nie ma porozumienia w sprawie przedłużenia. Plany polskiego bramkarza są jasne: chce zostać w Juventusie - pisze Schira na portalu społecznościowym x.com.

Wojciech #Szczęsny’s contract with #Juventus expires in 2025. He earns €6,5M/year + bonuses and #Juve want to spread his salary to extend. There is no agreement for the renewal, as of now. The polish goalkeeper’s plans are clear: he wants to stay at Juve. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 22, 2024