Wojciech Szczęsny otrzyma policzek od Fernando Santosa?! Selekcjoner może przeprowadzić rewolucję, sensacyjny pomysł

Pozycja Szczęsnego przez wiele lat była podważana, a jego rywalizacja z Łukaszem Fabiańskim rozgrzewała kibiców. Bramkarz Juventusu zamknął jednak usta krytykom podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie był główną postacią awansu Polski do fazy pucharowej. Szczęsny wreszcie błysnął na wielkiej imprezie i zrobił to tak, że zapisał się na stałe w historii, broniąc dwa rzuty karne na jednym mundialu. Z miejsca stał się jednym z ulubieńców kibiców, ale kadrę czeka nowe otwarcie pod wodzą Fernando Santosa. Już 24 marca reprezentacja Polski zadebiutuje z nowym selekcjonerem, a niewiele wcześniej poznamy jego pierwsze powołania. Te mogą być szokujące, bowiem na jaw wyszedł sensacyjny plan Portugalczyka!

Szczęsny otrzyma policzek od Santosa?! Możliwa rewolucja w bramce reprezentacji Polski

W programie "Piłkarski Salon" portalu Meczyki.pl niespodziewaną informację przekazał Bożydar Iwanow. Uznany dziennikarz Polsatu Sport poinformował, że sztab Santosa rozważa postawienie na... Rafała Gikiewicza! 35-letni bramkarz Augsburga od dawna domagał się miejsca w reprezentacji i wciąż czeka na wymarzony debiut, a nowy selekcjoner ma się nad tym mocno zastanawiać!

- Teraz nie pamiętam, kto mi to mówił, ale Rafał Gikiewicz jest brany pod uwagę jako numer jeden. Chodzi oczywiście o najbliższe zgrupowanie. Podkreślam jednak, że sztab rozważa takie rozwiązanie - powiedział Iwanow. Jeżeli do tego dojdzie, będzie to prawdziwa rewolucja, bowiem jeden z czołowych bramkarzy Bundesligi ma na koncie zaledwie dwa zgrupowania kadry w karierze, z czego jedno miało miejsce w grudniu 2011 roku. Dotąd nie rozegrał w reprezentacji choćby minuty, a po ostatnich występach Szczęsnego i Łukasza Skorupskiego wydawało się, że nie ma szans przeskoczyć ich w hierarchii. Santos może jednak w niej mocno namieszać.

🇵🇱😳🗣️ @IwanowBozydar: Słyszałem, że Rafał Gikiewicz jest rozważany jako nr 1 w bramce reprezentacji.📺 Oglądaj "Piłkarski Salon" ⤵️ pic.twitter.com/b0e5WXGnvY— Meczyki.pl (@Meczykipl) March 11, 2023

