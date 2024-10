Wojciech Szczęsny zgasił Grzegorza Krychowiaka jak świeczkę na torcie! Riposta rozkłada na łopatki, nie miał litości dla przyjaciela

Michał Probierz podsumowany na kilka godzin przed meczem z Chorwacją. Znany trener nie ma wątpliwości, co za słowa!

Co za słowa!

Co się wydarzy w Warszawie?

Reprezentacja Chorwacji poważnie osłabiona, zabraknie gwiazdy Manchesteru City! Zatrzymały go sprawy prywatne

Pożegnanie Szczęsnego i Krychowiaka z kadrą oraz kibicami

Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak oficjalnie zakończyli już swoją przygodę z reprezentacją Polski, pojawiając się na ostatnim zgrupowaniu i odbierając okolicznościowe koszulki na oczach kilkudziesięciu tysięcy kibiców na PGE Narodowym, a także żegnając się z kolegami z szatni podczas uroczystej kolacji. Ekipa "Łączy nas piłka" postanowiła dać fanom jeszcze trochę powodów do radości i razem z dwójką byłych już reprezentantów zrealizowała specjalny materiał, podczas którego Szczęsny i Krychowiak rozmawiają o swojej karierze w kadrze. Już na początku pomocnik chciał wbić szpilkę Szczęsnemu i przypomnieć mu jeden z najmniej udanych momentów w kadrze, a więc czerwoną kartkę w meczu otwarcia na Euro 2012. Tego, co nastąpiło chwilę później nie mógł się spodziewać.

- (...) Jak to jest zawieść naród i dostać czerwoną kartkę na Euro w otwarciu? Przed własną publicznością dostać czerwoną kartkę i powiedzieć sobie "zawiodłem cały naród". Jakie to jest uczucie?! - dopytywał Krychowiak

NIE PRZEGAP: Kulisy pożegnania Wojciecha Szczęsnego z reprezentacją wywołują potok łez. Uroczysta kolacja z całą reprezentacją, kilka słów chwyta za serce

Szczęsny mocno zripostował Krychowiaka

- Bardzo chętnie ci to wytłumaczę, ale potrzebuję skorzystać z koła ratunkowego, więc zadzwonię do przyjaciela. Mam takiego przyjaciela, który też kiedyś w meczu otwarcia dostał czerwoną kartkę na Euro i zawiódł naród - wypalił z szerokim uśmiechem Szczęsny wypominając pomocnikowi nieudany występ w pierwszym meczu Euro 2021 ze Słowacją, kiedy to Krychowiak wyleciał z boiska w 62. minucie.

Defensywny pomocnik najwidoczniej wyparł ten moment z pamięci, bo nie był w stanie uwierzyć, że miało to miejsce zaledwie 3 lata temu. - Euro 2020, które było rozgrywane w 2021. No pewnie, że tak. TY 3 lat temu się obsr**eś w gacie, a ja 12 człowieku. - tłumaczył dalej Szczęsny dodając, że z pewnością większość fanów już nie pamięta jego czerwonej kartki, za to Krychowiaka pamiętają przede wszystkim ze słabego występu ze Słowacją.

Kiedy już Grzegorz Krychowiak przypomniał sobie, co działo się w pierwszym meczu fazy grupowej Euro 2021 sam przyznał, że od tego momentu jego pozycja w reprezentacji zaczęła słabnąć. Ostatecznie defensywny pomocnik rozegrał równo 100 spotkań z orzełkiem na piersi, a po raz ostatni miał okazję zagrać w wyjazdowym meczu z Albanią we wrześniu 2023 roku.