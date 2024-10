Kulisy pożegnania Wojciecha Szczęsnego z reprezentacją wywołują potok łez. Uroczysta kolacja z całą reprezentacją, kilka słów chwyta za serce

O ile wynik spotkania Polska - Portugalia pozostawia wiele do życzenia, a kibice nie mogą być przesadnie zadowoleni z tego, co biało-czerwoni - z pewnymi wyjątkami - pokazali na murawie, to trybuny PGE Narodowego zapełniły się do ostatniego miejsca nie tylko ze względu na sam mecz. Tuż przed nim doszło bowiem do oficjalnego pożegnania Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka, którzy niedawno postanowili zakończyć swoją przygodę w kadrze. O ile sama uroczystość nie była przesadnie długa - ze względu na konieczność rozpoczęcia spotkania, to samo pożegnanie Szczęsnego i "Krychy" było zdecydowanie dłuższe, a teraz poznaliśmy kulisy tego wydarzenia. Na kanale "Łączy nas piłka" pojawił się vlog pokazujący, co działo się przed meczem z Portugalczykami, a co za tym idzie, również uroczystą kolację, na której obaj zawodnicy mieli okazję pożegnać się z kolegami z szatni. Słowa Szczęsnego wyciskają łzy.

NIE PRZEGAP: Jan Tomaszewski brutalnie rozlicza reprezentację po porażce z Portugalią: „Panie Probierz! Michał! Kadra to nie pipidówa!”

Kulisy pożegnania Wojciecha Szczęsnego z reprezentacją wyciskała łzy. Co za słowa na koniec

- Dziękuję Wam, bo z Wami przeżyłem etap swojej kariery. Z niektórymi z Was krócej, z niektórymi dłużej, z niektórymi z Was za długo... - rozpoczął w swoim stylu Szczęsny. - Ale bycie tutaj to jest najpiękniejszy etap mojej kariery i taki, z którego będę najbardziej dumny do końca swojego życia - chyba, że Robert mi jeszcze jakiś prezent sprawi w tym roku, ale to było wspaniałe przeżycie. Doceniajcie to, co tutaj macie, bo to jest coś wyjątkowego - zwrócił się do swoich kolegów z szatni i sztabu szkoleniowego.

Szczęsny i Krychowiak oklaskiwani przez reprezentantów Polski. Tak ich pożegnali

Chwilę później głos zabrał również Grzegorz Krychowiak, który otwarcie stwierdził, że dopiero po czasie zaczął doceniać każdy mecz w reprezentacji, w którym miał okazję zagrać i powrócił do Euro 2016 we Francji dodając, że ten turniej oraz fakt, że biało-czerwonymi byli o krok od medali na zawsze pozostaną mu w pamięci. Kiedy tylko obaj byli już reprezentanci przestali mówić, sama nagrodziła ich gromkimi brawami.