Od lat Robert Lewandowski dzierży opaskę kapitana reprezentacji Polski i nie bez powodu nazywany jest najlepszym polskim piłkarzem w historii. Nic więc dziwnego, że zdanie napastnika Barcelony jest dla wielu fanów niesamowicie ważne. W meczach biało-czerwonych z Wyspami Owczymi i Mołdawią selekcjoner Michał Probierz nie mógł co prawda skorzystać z jego usług przez niedawną kontuzję, ale "Lewy" miał okazję powiedzieć kilka słów do swoich kolegów oraz kibiców łącząc się ze studiem przedmeczowym "TVP Sport". Tam przy okazji wypowiedział się o Piotrze Zielińskim.

Robert Lewandowski bez ogródek o Piotrze Zielińskim. Powiedział to o nim na wizji

Prowadzący studio Mateusz Borek nieco zaczepnie zapytał Lewandowskiego o otrzymanie przez Zielińskiego opaski kapitańskiej, przytaczając słowa Jerzego Brzęczka, że zawodnikowi Napoli "coś musi przeskoczyć". Wtedy Robert Lewandowski postanowił zwrócić uwagę na to, że praca wykonywana na boisku przez Zielińskiego może nie być widoczna okiem kibica, ale jest niezwykle ważna.

Wydało się, co Robert Lewandowski naprawdę myśli o Piotrze Zielińskim! Zwrócił uwagę na jeden szczegół, powiedział to wprost

- Jeśli chodzi o Zielka. To jest chłopak, który wiele tej reprezentacji daje. Czasami one są mało widoczne okiem kibica z telewizji. Czy ta opaska coś takiego zmieni? Nie chciałbym, żeby ta opaska coś takie powodowała. Wierzę w niego bardzo i myślę, że z tą opaską lub bez on będzie pokazywał, co ma najlepsze. - wyznał na antenie "TVP Sport" Robert Lewandowski.

Sonda Czy Robert Lewandowski dalej powinien być kapitanem reprezentacji Polski? Oczywiście! Nie, opaskę powinien przejąć ktoś inny Nie wiem