Jakub Błaszczykowski zalał się łzami! Piękne pożegnanie szpalerem i fenomenalne zachowanie kibiców na Polska – Niemcy

To był ten wyjątkowy dzień! 16 czerwca 2023 roku na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zagrała mecz z Niemcami. Spotkanie towarzyskie było jednak okazją, by Jakub Błaszczykowski w piękny sposób pożegnał się z grą z orłem na piersi. Mecz z Niemcami to wyjątkowa okazja dla polskich kibiców, ale także dla samego „Błaszcza”, który przez niemal całą karierę związany był właśnie z tym krajem. W Bundeslidze reprezentował barwy Borussii Dortmund czy Wolfsburga.

Polska – Niemcy RELACJA NA ŻYWO. Zapis relacji live

Polska – Niemcy. Wzruszające pożegnanie Błaszczykowskiego

Jakub Błaszczykowski wybiegł na mecz Polska – Niemcy w pierwszym składzie. Został gorąco przywitany przez kibiców. Po 16 minutach gry (z szesnastką grał w kadrze przez niemal całą karierę) został pożegnany wyjątkowym szpalerem. Nie brakowało wzruszających, wyjątkowych chwil.

Trudno dziwić się łzom, które pojawiły się w oczach Jakuba Błaszczykowskiego. Trybuny nie zawiodły! Kibice pożegnali go ogromnym aplauzem na stojąco, dziękując mu za wszystkie momenty radości, które im dał przez lata gry w barwach narodowych.