Wzruszający "Mazurek Dąbrowskiego" i... racowisko podczas Czechy - Polska. Poruszający hymn w Pradze

Jerzy Dudek o problemach w obronie i znakach zapytania. Tak trzeba podejść do meczu z Czechami

Robert Lewandowski i spółka pod wodzą Fernando Santosa zaczynają przygotowania do piłkarskich mistrzostw Europy. Wyjście z grupy powinno być dla naszej kadry jedynie formalnością. Eliminacje rozpoczęły się od wyjazdu do Pragi na mecz z Czechami. To naprawdę trudna przeprawa! Przed spotkanie, jak zawsze, odśpiewano narodowe hymny. Blisko półtora tysiąca kibiców z Polski nie zawiodło.

Narodowa pieśń została odśpiewana z werwą, a na sektorze polskich kibiców nie mogło zabraknąć... rac. To stały element wyjazdowych spotkań Biało-czerwonych, choć oczywiście nie jest on dopuszczany. Polscy kibice i tak wnieśli je jednak na stadion. Tym razem było ich zaledwie kilka!