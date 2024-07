Kacper Kozłowski ma nowy klub. Zamiast podboju Premier League wylądował w tureckim średniaku

Kariera Kozłowskiego mocno przyhamowała, od kiedy w styczniu 2022 roku przeniósł się z Pogoni Szczecin do angielskiego Brighton&Hove Albion za ponad 10 mln. euro. Był to jeden z najwyższych transferów polskiego piłkarza z Ekstraklasy do zagranicznego klubu. Nie zdołał przebić się do składu drużyny występującej w Premier League. Trafiał na kolejne wypożyczenia do belgijskiego Union Saint -Gilloise, a w ostatnim sezonie do Vitesse Arnhem.

Okazuje się, że Brighton nie wiąże już przyszłości z Kozłowskim, bo zdecydowało się go sprzedać do Turcji. Nowym klubem „Koziołka” jest Gaziantep FK. To 12.drużyna ubiegłego sezonu Super Lig, a Kozłowski podpisał 3-letni kontrakt. Wartość Kozłowskiego przez ostatnie lata dwukrotnie spadła. Obecnie jest wyceniany przez portal transfermarkt na 5 mln euro. Turecki klub nie podał, jaka była kwota transferu piłkarza. Kozłowski w ostatnich miesiącach występował w reprezentacji Polski U-21 prowadzonej przez Michała Probierza, a ostatnio przez Adama Majewskiego.

