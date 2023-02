Zapamiętajcie tego młodzieńca. To on może być objawieniem w polskim futbolu

Ma za sobą występy w młodzieżówce

W każdym razie warto zapamiętać to nazwisko, bo jego kariera nabrała przyspieszenia. Patryk Peda jest środkowym obrońcą. Nic dziwnego, że od razu nasuwa się porównanie m.in. do Kamila Glika czy Jakuba Kiwiora. To ten duet stanowi o sile formacji defensywnej Biało-czerwonych. Zresztą, obiecujący młody zawodnik mówił, że chciałby podążyć drogą wyznaczoną przez doświadczonych kadrowiczów. Niektórzy to właśnie w nim widzą następcę Glika w kadrze. Choć oczywiście, to jeszcze melodia przyszłości. W każdym razie Peda występował w juniorskich reprezentacjach Polski, jesienią zagrał w kadrze do lat 21 u trenera Michała Probierza.

Legenda Romy stawia na niego

Do Włoch wyjechał przed trzema laty. Najpierw było wypożyczenie, a następnie SPAL wykupiło go z Legii. W ubiegłym sezonie zadebiutował w pierwszej drużynie, zagrał w 13 meczach u dwóch szkoleniowców. Obecna edycja rozpoczęła się dla niego pechowo. W spotkaniu z Cagliari wszedł w drugiej połowie, a w końcówce musiał opuścić boisko, bo został ukarany czerwoną kartką (za dwie żółte). Jednak nie należał do ulubieńców trenera Roberto Venturato. Sytuacja zmieniła się, gdy angaż w klubie dostał Daniele de Rossi, legenda Romy i były reprezentant Włoch. To właśnie mistrz świata z 2006 roku postawił na obiecującego Polaka. Włoch preferuje grą trójką stoperów, a Peda u niego występuje z prawej strony. Wcześniej grywał także jako prawy obrońca.

Latem szykuje się transfer?

Przed mundialem miał okazję rywalizować przeciwko Benevento, w którym zagrał Glik. Nie będzie mile wspominał tego starcia, bo po godzinie dostał czerwoną kartkę, a po jego zejściu rywale strzelili dwa gole. Jesienią włoskie media informowały, że młodemu obrońcy przygląda się Torino. Jego umowa ze SPAL jest ważna jeszcze przez 1,5 roku. Co ciekawe, jego menedżerem jest Giovanni Ferro, który reprezentuje także Nikolę Zalewskiego z Romy. Czy Peda pójdzie w ślady kadrowicza z Rzymu i niebawem zobaczymy go także w pierwszej reprezentacji Polski, a latem w nowym klubie? W każdym razie na jego talent zwrócił uwagę również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN prognozuje mu ciekawą przyszłość. Oby miał rację.

