Zaskakujące wieści ws. Fernando Santosa. Podano szczegóły jego kontraktu, ten fakt zadziwia

Przełom w sprawie nazwiska nowego selekcjonera! Jednoznaczne stanowisko co do Paulo Bento, nie zostawiono złudzeń

Poszukiwania nowego trenera reprezentacji Polski trwały długo, ale dobiegły końca. Już we wtorek (24 stycznia) cały kraj pozna wybrańca Cezarego Kuleszy. Przez długi czas za faworytów uchodzili Paulo Bento i Vladimir Petković, jednak wszystko wskazuje na to, że prezes PZPN postawił na inną kartę. Dzień przed specjalną konferencją na PGE Narodowym Fernando Santos wylądował w Warszawie i prawdopodobnie to on obejmie stery w naszej kadrze. W mediach pojawiają się już pierwsze szczegóły kontraktu Portugalczyka.

Zaskakujące wieści ws. Fernando Santosa. Jeden fakt w jego kontrakcie zadziwia

Fabrizio Romano potwierdził spekulacje dotyczące Santosa. Jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy piłkarskich na świecie przekazał, że 68-latek jest blisko podpisania umowy i dopina ostatnie szczegóły kontraktu z PZPN. Co ciekawe, jego umowa ma być zaskakująco długa. Pierwotnie mówiło się o nawiązaniu współpracy do Euro 2024, tymczasem Romano informuje o kontrakcie aż do czerwca 2026 roku! Oznaczałoby to, że Santos miałby poprowadzić Polskę także podczas najbliższego mundialu.

W dniu oficjalnej prezentacji nowy selekcjoner będzie miał równo dwa miesiące do debiutu. 24 marca Polska zagra na wyjeździe z Czechami w pierwszym starciu eliminacji Euro 2024. Wiele wskazuje na to, że to właśnie były selekcjoner reprezentacji Grecji i Portugalii usiądzie na ławce w Pradze.

Poland are closing in on agreement to appoint Fernando Santos as new head coach — deal expected to be valid until June 2026 🇵🇱 #PolandFormer Portugal coach is discussing the final details to get it done soon. pic.twitter.com/W4Ggguxyp6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2023