Zbigniew Boniek nie wytrzymał w Sylwestra. Padło przekleństwo, były prezes PZPN zdecydowanie na Twitterze

Zbigniew Boniek regularnie komentuje otaczającą nas rzeczywistość za pośrednictwem mediów społecznościowych. Często robi to nie tylko po polsku, ale również po włosku. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej słynie z barwnych i bezkompromisowych opinii. Nic dziwnego! Na swoje oczy – nie tylko w piłkarskim świecie – widział naprawdę dużo. Popularny „Zibi” postanowił złożyć życzenia kibicom. Nie omieszkał zahaczyć o tematy zupełnie pozasportowe.

Zbigniew Boniek złożył noworoczne życzenia. „Niech się k…. skończy ta wojna”

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek złożył życzenia, które nie miały nic wspólnego ze sportem. Nic dziwnego. Ostatnie dwanaście miesięcy pokazały, że czasem futbol i inne dyscypliny muszą zejść na dalszy plan. Od początku roku światem targały zupełnie inne problemy.

- No to co? Zdrowia, miłości i pogody ducha… i niech się k…a skończy ta wojna… (pisownia oryginalna – dop. red.) - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek.

W komentarzach trwały wymiany zdań kibiców, którzy nie byli pewni jaką konkretnie wojnę miał na myśli Zbigniew Boniek – polsko-polską czy napaści Rosji na Ukrainę. Fani w komentarzach słusznie zauważali, że najlepiej byłoby, gdyby skończyły się wszystkie konflikty!

No to co? Zdrowia, miłości i pogody ducha❤️👍… i niech się k…a skończy ta wojna…— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) December 31, 2022

