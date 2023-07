i Autor: Cyfra Sport Zbigniew Boniek, Fernando Santos

Ostro!

Zbigniew Boniek skomentował plotki o odejściu Fernando Santosa. Ależ podgrzał atmosferę, użył słowa „bomba”

Fernando Santos odchodzi z reprezentacji Polski? Od nocy z soboty na niedzielę nie milkną plotki o tym, jakoby Santos miał przenieść się do klubu a Arabii Saudyjskiej – Al Shabab. Choć informacja nie jest potwierdzona i brzmi pozornie abstrakcyjnie, to wszyscy pamiętamy, w jakich okolicznościach z kadry odchodził Paulo Sousa. Teraz oliwy do ognia dolał Zbigniew Boniek, były prezes PZPN.