Zbigniew Boniek szczerze o problemach reprezentacji. Santos będzie musiał z tym walczyć od pierwszego meczu, nie będzie łatwo

Zbigniew Boniek postanowił skomentować reprezentację Polski. W rozmowie z Polsatem Sport, były szef PZPN zaznaczył, że nowy nowy opiekun polskiej kadry może się spotkać z dużymi problemami już na początku swojej drogi z reprezentacją. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Zbigniew Boniek ostro o reprezentacji Polski. Powiedział o problemach, z którymi może zmierzyć się Santos

Jak powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport, Fernando Santos może mieć przede wszystkim problem z obroną. Jak zaznacza były szef PZPN, Santos znany jest z umiłowania do defensywy, a ostatnio polscy obrońcy mają albo problem z występowaniem w klubach.

- Jak byśmy nie patrzyli, to w marcu w defensywie będzie SOS. Zagramy nietypową obroną (...) Nie wiem, czy Fernando Santos zna tych wszystkich piłkarzy, którzy się borykają z problemami, natomiast ma wielu ludzi do pomocy i z nimi powinien zaradzić na te kłopoty. Na Kamila Glika faktycznie nie ma co liczyć, przez kontuzję. Jan Bednarek jest w słabszej formie, Jakub Kiwior i Bartosz Bereszyński nie grają, podobnie jak ostatnio Matty Cash. Ale jak to się mówi: Fernando Santos chciał rower, teraz go dostał, więc niech pedałuje - podsumował Boniek.