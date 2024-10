Żona Krzysztofa Piątka trafiła do szpitala. Jej życie było zagrożone. Porażające wieści

Żona Krzysztofa Piątka jest hospitalizowana

Krzysztof Piątek dopiero co wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski do klubu i w sobotę rozegrał 89 minut w ligowym meczu tureckiego Basaksehiru z Trabzonsporem, a w jego życiu doszło do wstrząsu. Jego żona Paulina trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu! Ukochana polskiego napastnika poinformowała o trudnej sytuacji w mediach społecznościowych.

"Dziękuję kochani za setki Waszych wiadomości. Nie jestem w stanie napisać każdemu z osobna, co się wydarzyło. Nadal jestem w szpitalu. Walczymy, aby wyjść ze stanu zagrożenia życia. Mam nadzieję, że niebawem wszystko będzie już tak, jak być powinno. W moim przypadku małopłytkowość po raz kolejny dała mi bolesną lekcję... Dbajcie o siebie!" - napisała Paulina Piątek na Instastories pod zdjęciem ręki z wenflonem wykonanym w szpitalu.

Paulina jest z Piątkiem od wielu lat

Krzysztof Piątek zaczął spotykać się z przyszłą żoną już w 2013 roku. Polscy kibice poznali Paulinę pod panieńskim nazwiskiem Procyk, ale w 2019 r. para wzięła ślub i kobieta przyjęła nazwisko męża. Obecnie wraz z nim mieszka w Stambule. Z wykształcenia jest prawniczką, ale prężnie działa w social mediach. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 70 tysięcy użytkowników. Paulina chętnie dzieli się z nimi kulisami swojego życia, a teraz wyznała, że zmaga się z małopłytkowością.

Trzymamy kciuki za jej jak najszybszy powrót do zdrowia. To z pewnością trudna sytuacja dla Piątka, który w czwartek z Basaksehirem powinien rozegrać mecz Ligi Konferencji na wyjeździe ze słoweńskim Celje. W obliczu problemów zdrowotnych żony niewykluczone, że nie uda się do Słowenii i zostanie w Turcji.