Europejski gigant zainteresowany Sebastianem Szymańskim. Ten transfer otworzyłby Polakowi drogę do Ligi Mistrzów

Tak przynajmniej wynika z informacji portalu „fichajes.net.” Według hiszpańskiego portalu, Milan chciałby wzmocnić skład w letnim okienku transferowym. „Rossoneri” mają wielką szansę na ponowne występy w Lidze Mistrzów, gdyż zajmują obecnie 3 miejsce w Serie A, mając bezpieczną bo 7-punktowa przewagą nad piątą w tabeli Bolonią. W Lidze Mistrzów zagrają cztery najlepsze drużyny z Serie A.

- Milan skorzystałby z okazji, aby pozyskać Sebastiana Szymańskiego, będącego potencjalnym rozwiązaniem dla włoskiej drużyny, która, przygotowuje się do wzmocnienia swojego składu z myślą o sezonie 2024/2025 – czytamy na „Fichjes.net”

Rozgrywający znakomity sezon Szymański byłby łakomym kąskiem dla Milanu, nie kryjącego swoich wielkich aspiracji nie tylko we Włoszech. Milan w sezonie 2022/23 doszedł aż do półfinału LM. W obecnym „Ressoneri” grają „tylko” w Lidze Europy. Po wygraniu w pierwszym meczu z francuskim Rennes 3:0, podopieczni Stefano Pioliego są bliscy awansu do 1/8 finału. Szymański w obecnym sezonie w lidze tureckiej strzelił 9 goli i ma 9 asyst. Z Fenerbahce ma kontrakt do czerwca 2027, a przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany obecnie na 20 mln euro.

