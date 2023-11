Jose Mourinho rusza po reprezentanta Polski! Może dojśc do hitowego transferu, co za doniesienia!

Jose Mourinho sięgnie po reprezentanta Polski? Jak donoszą włoskie media, reprezentant Polski może być bohaterem transferu do AS Romy prowadzonej przez słynnego Portugalczyka, który ma być wielkim fanem talentu Polaka. Czy będziemy świadkami wielkiego transferu?

Mourinho sięgnie po Polaka? To może być wielki transfer

Prowadzona przez Mourinho Roma nie jest w tym sezonie najlepsza i w dużej mierze jest to wina kontuzji, które wyniszczają zespół ze stolicy Włoch. Stąd, jak donoszą włoskie media, Mourinho szuka klasowych obrońców, którzy mogliby wzmocnić kadrę. Jednym z faworytów do gry w słynnym zespole może być Jakub Kiwior.

Kiwior ma przekonywać do siebie nie tylko umiejętnościami, ale także faktem, że ma swoje duże doświadczenia na poziomie Serie A, gdyż przez lata występował w Spezii. Problemem Mourinho może być jednak to, że Mikel Arteta nie chciałby oddawać obrońcy do Włoch. Mimo że Polak nie gra regularnie w Arsenalu, to jest dużym planem na przyszłość ekipy "Kanonierów" i niewykluczone, że zacznie dostawać więcej szans w drużynie z Premier League.