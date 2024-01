Nowy trener Romy temu reprezentantowi Biało-Czerwonych ufał bezgranicznie. Z wzajemnością: „Jako zawodnik był jednym z moich idoli”

Szymon Żurkowski wrócił do Empoli i już ma nowego trenera! To on uratuje klub przed spadkiem z Serie A?

Niedobrze się robi przez to, co szykują Piotrowi Zielińskiemu! Nie zasłużył na takie traktowanie. Hańba

Zbigniew Boniek zabrał głos w bardzo ważnej kwestii! Były prezes PZPN nie ma co do tego złudzeń, znakomita decyzja

Kilka godzin przed nominacją De Rossiego, z rzymskiego klubu (którego zawodnikiem jest Nicola Zalewski) zwolniony został Jose Mourinho. Cała operacja – zaskakująca, trzeba przyznać – była dobrze przygotowana, 40-letni De Rossi najwyraźniej „czekał w pogotowiu”. W jego nominacji nie ma zaskoczenia, jeżeli weźmie się pod uwagę piłkarską przeszłość. Był piłkarzem Romy przez 18 sezonów, od 2001 do 2019. Karierę zakończył w następnym roku, po kilku miesiącach gry w argentyńskim Boca Juniors.

Owa kariera w wymiarze reprezentacyjnym była bogata w sukcesy. Począwszy od tytułu młodzieżowego mistrza Europy oraz olimpijskiego brązu (oba sukcesy w 2004 roku), De Rossi kolekcjonował krążki ważnych imprez. Ma na koncie trzecie miejsce w Pucharze Konfederacji (2013), drugą pozycję na polsko-ukraińskiej odsłonie EURO 2012, a przede wszystkim – mundialowe złoto w 2006.

- Startu nie miał dobrego z nami. Kiedy po raz pierwszy wszedł do nas do gierki podczas treningu, od razu... naderwał łydkę. Potem grał z nami trochę mniej, ale gdy już przyjął piłkę i rzucił, to każda spadała adresatowi podania „na nos”. Widać było klasę – nie mógł nachwalić się swego trenera Patryk Peda. Obecny reprezentant Polski, do którego zaufanie ma Michał Probierz, był podopiecznym De Rossiego przez kilka miesięcy sezonu 2022/23 w drugoligowym wówczas SPAL Ferrara.

I to właśnie De Rossi zrobił z Pedy – wcześniej grającego „ogony” w zespole – ligowca pełną gębą. Wyjąwszy przymusowe zawieszenie za czerwoną kartkę, młody stoper każdy z 15 meczów ligowych pod skrzydłami De Rossiego zaczynał w wyjściowej jedenastce, 11 zaś rozegrał w pełnym wymiarze czasowym! - Dużo mi dał jako trener, a wcześniej jako zawodnik był jednym z moich idoli. Tatuaży od niego nie wezmę, ale dużo innych rzeczy na pewno – dodawał Patryk Peda w rozmowie z „Super Expressem”.

Czy panowie spotkają się wkrótce w układzie trener – podopieczny? De Rossi na razie trenerem Romy ma być do końca sezonu. Peda z kolei latem przenieść się ma do Palermo. Piłkarskie życie czasem niesie jednak różne niespodzianki.

In bocca al LUPO⚽️👍 pic.twitter.com/5nyclQtTQk— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) January 16, 2024