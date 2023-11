Piotr Zieliński coraz bliżej odejścia z Napoli? Włoskie media donoszą, agenci Polaka już działają!

Ależ on ma branie! Giganci mają na celowniku reprezentanta Polski, co wybierze Piotr Zieliński?

Piotr Zieliński po raz kolejny łączony z transferem. Polski pomocnik po wygraniu mistrzostwa Włoch znajdował sie na celowniku kilku klubów, a sprowadzić go do siebie próbowały Lazio Rzym, czy też kluby z Arabii Saudyjskiej. Wydawało się, że Polak zmieni barwy, ale ostatecznie pozostał on w Neapolu. Nie oznacza to jednak, że zawodnik podpisał nową umowę z klubem, a rozmowy w sprawie nowego kontraktu dla piłkarza miały utknąć w martwym punkcie. Sprowadza się do tego, że dużo ekip chce Polaka pozyskać za darmo. Włoskie media już teraz informują, że transfer jest coraz bliżej.

Piotr Zieliński w gigantach włoskiej piłki? Duże zainteresowanie Polakiem

Stroną zainteresowaną najbardziej Zieliński ma być Juventus. Jak donoszą włoskie media, a w szczególności "Calciomercato", agent piłkarza - Bartłomiej Bolek, już spotkał się z przedstawicielami "Starej Damy", aby porozmawiać. Inną opcją dla Zielińskiego moiże być Inter Mediolan, gdyż dyrektor sportowy "Neroazurrich", Piero Ausilio już miał skontaktować sie z otoczeniem piłkarza i niewykluczone, że w najbliższej przyszłości dojdzie do rozmów.