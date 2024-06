Wielka gwiazda sportu nie żyje. Nagła śmierć znanego futbolisty na wakacjach

Allen był graczem formacji defensywnej, został wybrany w drugiej rundzie draftu (naboru młodych talentów) w 1994 r. Grał w National Football League przez 14 sezonów, z których 12 spędził w Dallas Cowboys. W styczniu 1996 roku zdobył z „Kowbojami” tytuł mistrzowski, zdobywając prestiżowe trofeum Super Bowl po pokonaniu Pittsburgh Steelers.

Karierę zakończył w drużynie San Francisco 49ers. Wtedy po raz jedenasty wybrano go do udziału w Meczu Gwiazd NFL. W 2013 roku został uroczyście wprowadzony do Galerii Sławy.

Odszedł szanowany i utalentowany sportowiec

Dallas Cowboys wydali komunikat: „Larry, znany ze swojego świetnego przygotowania atletycznego i niesamowitej siły, był jednym z najbardziej szanowanych i utalentowanych obrońców, jacy kiedykolwiek grali w NFL” – napisali o Allenie, futboliście o dominującej sylwetce. Przy wzroście 190 cm ważył 146 kg, dysponował niesamowitą siłą.

„Wszechstronność i niezawodność były charakterystycznymi elementami w jego karierze. Dzięki temu stanowił inspirację dla wielu innych zawodników. Definiował, co znaczy być świetnym kolegą z drużyny, graczem i zwycięzcą. Był szczerze kochany, troszczył się o żonę Janelle, którą nazywał swoim sercem i duszą, a także o córki Jaylę i Lorianę oraz syna Larry’ego III” – głosi oświadczenie Cowboys.

