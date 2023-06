Zasapany Jacek Wójcik z Królowych Życia na niepokojącym wideo. Zrobiło się niebezpiecznie

Jacek Wójcik to jedna z najpopularniejszych gwiazd programu Królowe Życia TTV. Widzowie znają go przede wszystkim ze wspólnych perypetii z Dagmarą Kaźmierską. Jednak to tylko jedna z jego twarzy. Co bardziej wierni fani doskonale wiedzą, że Jacek Wójcik to urodzony i zapalony sportowiec. W przeszłości parał się m.in. podnoszeniem ciężarów. Na Instagramie regularnie publikuje treści z siłowni czy biegania. Mimo upływu lat wciąż dba o swoją formę. Tym razem spróbował kolejnego ryzykownego wyzwania, zahaczającego o sport. "Spływ kajakowy" - napisał przy materiale wideo na portalu społecznościowym. Wysiłek był jednak ogromny i w pewnym momencie pojawiło się niebezpieczeństwo, ponieważ Wójcik wykorzystywał do dryfowania dość specyficzną łódkę.

Zmęczony Jacek Wójcik spadł do wody

Jacek Wójcik w zbiorniku wodnym starał się wiosłować, siedząc na... dmuchanym materacu. Sprzęt był dość niestabilny i jego obsługa kosztowała "kapitana" wiele sił. Słychać to po głośnym oddechu, który przerywał co chwilę wypowiedź gwiazdy Królowych Życia. Postać z programu TTV robiła, co mogła by utrzymać się na powierzchni i określiła się nawet mianem "nadkapitana". Niedługo później bohater wylądował jednak głową pod wodą. Na szczęście całą sytuację mógł obrócić w żart i kontynuował swój wywód tuż po wypłynięciu na powierzchnię. Niektórzy fani i tak postanowili go przestrzec.

Lawina komentarzy pod filmem Jacka Wójcika

Popularny Jacek Wójcik z TTV bardzo szybko doczekał się mnóstwa komentarzy pod filmem ze swoim udziałem. Jedni poszli jego tropem i wyrażali rozbawienie nagraniem. Inni jednak posłużyli się wyobraźnią i zobaczyli niebezpieczeństwo. "Ty potrafisz ludzi rozbawić! Scenariusz sam się pisze", "Pozytywnie zwariowany Pan Jacek. Umie Pan rozbawić" - czytamy w opiniach pierwszego obozu. "Bo się utopisz", "Zrobi wszystko byle się klikało" - pisali w odpowiedziach inni, dodając zmartwione emotikony.