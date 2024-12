i Autor: Shutterstock, Sebastian Wielechowski/Super Express, Tomasz Radzik/Super Express, Marek Kudelski/Super Express

wiele nazwisk będzie zaskoczeniem

Znani sportowcy z Łodzi i okolic. Oni naprawdę są stąd! Wiele nazwisk na pewno was zaskoczy

Sport to niezwykle ważna dziedzina życia Polaków. Wspólnie kibicujemy takim sportowcom jak Iga Świątek, Robert Lewandowski, Kamil Stoch czy Anita Włodarczyk, ale czy wiecie... skąd tak naprawdę pochodzą? O ile w przypadku takiego Adama Małysza jest to banalne choćby z powodu przydomku „Orzeł z Wisły”, tak zaskoczyć was może, jakie gwiazdy sportu pochodzą lub są mocno związane z Łodzią i jej okolicami.