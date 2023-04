Gdy żona Bartosza Kurka pokazała nogi, posypały się jednoznaczne komentarze. Nazwano je "kopytami"

To nie sen, będzie polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów!!! Zaksa Kędzierzyn dołączyła do Jastrzębskiego Węgla. Coś cudownego

Anna Kurek nie od dziś słynie ze swojego zamiłowania do mody. Jej stylizacje, które publikuje na zdjęciach z Japonii, mają całą rzeszę fanów i fanek. W zasadzie pod większością zdjęć, na których żona Bartosza Kurka eksponuje ubiór, padają pytania o to, skąd pochodzi odzież lub obuwie. Najwyraźniej Anna Kurek jest inspiracją dla fanów w tym zakresie. Jednak tym razem komentarzy było naprawdę sporo, a do tego okazały się wyjątkowo jednoznaczne. Utrzymane były w podobnym tonie, a wszystko przez to, że znana z siatkarskich parkietów wybranka serca występującego w Japonii Kurka postanowiła pokazać się w wysokich kozakach, a jednocześnie odsłonić rzeźbę swoich nóg. Niektóre określenia były naprawdę kreatywne.

Radwańska nie pozostawia złudzeń w sprawie rosyjskich sportowcach. Przytoczyła kuriozalną sytuację

Anna Kurek eksponuje nogi na Instagramie

Anna Kurek po raz kolejny postanowiła zadać szyku w mediach społecznościowych. Można śmiało stwierdzić, że jej stylówka po prostu podbiła Instagrama! Na zdjęciach z Japonii żona jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii przechadzała się po ulicy w płaszczu z odsłoniętymi nogami i kozakach. Cały ubiór utrzymany był w czarnej tonacji. Większość komentarzy była poświęcona oczywiście odzieży, ale znalazły się także opinie o samej figurze Polki mieszkającej w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Dawid Kubacki dla rodziny zrobi wszystko! Ostatnie wydarzenia to potwierdziły

Nogi Anny Kurek nazwane kopytami

"Klikam w zdjęcie bezskutecznie szukając skąd są te piękne kozaki? Na tych pięknych kopytach" - można przeczytać w dość śmiałej opinii jednej z fanek, która rzecz jasna miała być komplementem pod adresem Anny Kurek. Pochwał przy zdjęciach było znacznie więcej. "Jejuu, uwielbiam twój styl" - dodała kolejna obserwująca profil sportsmenki. "Cudowna stylizacja i włosy!" - zauważyła przytomnie inna z rodaczek.