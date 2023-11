Nikola Grbić specjalnie po to przyjechał do Polski. Wyjątkowa okazja, duże wyróżnienie selekcjonera

Do startu bezpośrednich przygotowań polskich siatkarzy i siatkarek kadry do igrzysk w Paryżu pozostało jeszcze wiele miesięcy - one zaczną się dopiero wiosną, ale wiadomo, że trwają rozgrywki ligowe i pucharowe, a to także element szlifowania formy na przyszły rok. Grbić z pewnością ma już w głowie znakomitą większość wybrańców do drużyny olimpijskiej, niemniej nigdy za dużo obserwowania i szukania nowych twarzy na kolejne stojące przed Biało-Czerwonymi wyzwania. A okazją dla wizyty Grbicia było specjalne wyróżnienie, jakie otrzymał Serb.

Specjalna nagroda dla Grbicia

Nikola Grbić oraz trener siatkarzy plażowych Grzegorz Klimek (obecnie przebywający w Brazylii ze swoimi zawodnikami) zostali nagrodzeni medalami za sukcesy na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata przez ministra sportu Kamila Bortniczuka.

Przypomnijmy, że w 2023 roku seniorzy wygrali mistrzostwa Europy, Ligę Narodów oraz turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, czyli z każdej imprezy wracali ozłoceni. Z kolei para siatkarzy plażowych Michał Bryl i Bartosz Łosiak zdobyła brązowy medal MŚ - pierwszy w historii tej dyscypliny w naszym kraju.

Jak poinformował PZPS, przy okazji pobytu w Spale Nikola Grbić znalazł czas dla młodych siatkarzy Szkoły Mistrzostwa Sportowego, czyli ośrodka, kóry wychował znakomita większość obecnych reprezentantów. Selekcjoner uczestniczył w treningu młodych adeptów. Udzielił im wskazówek oraz przekazał uwagi, jak mogą się poprawić pod względem technicznym.

- Cieszę się, że przy okazji takiego oficjalnego spotkania mam również możliwość uczestniczyć w treningu młodych siatkarzy SMS. Trenowanie młodzieży zawsze sprawia mi ogromną radość i przy każdej okazji trenerzy mogą liczyć na moją pomoc - powiedział Nikola Grbić.

