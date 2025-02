Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy w Polsce? Prezes Sebastian Świderski już zaczął działać, zdradza nam szczegóły

Do tej pory na japońskich parkietach oglądaliśmy kwartet polskich siatkarzy. Szlak przetarł Michał Kubiak, który już w 2016 roku trafił do Panasonic Panthers i pozostał tam aż przez długich siedem lat. Bartosz Kurek cztery lata występował w klubie z Nagoi, a od tego sezonu w SV League grają przyjmujący Aleksander Śliwka (Suntory Sunbirds) i atakujący Maciej Muzaj (Tokyo Great Bears). Nieoficjalnie mówi się, że do Kraju Kwitnącej Wiśni ma zawitać w przyszłym sezonie Norbert Huber, czołowy środkowy kadry, obecnie siatkarz Jastrzębskiego Węgla. Jednak prawdziwy exodus polskich gwiazd z PlusLigi może nastąpić za rok.

Będzie wielki wykup Polaków w PlusLidze?

Portal worldofvolley.com pisał pod koniec stycznia o szykowanej od sezonu 2026/27 zmianie zasad rządzących ligą japońską w ten sposób, że zamiast dotychczasowych dwóch obcokrajowców na zespół, dopuszczono by trzech. To otworzyłoby szeroko drzwi do kontraktowania najlepszych europejskich graczy.

To nie wszystko, ta ekspansja może być jeszcze mocniejsza. Wyraźnie mówią o tym szefowie ligi japońskiej siatkarzy. Jej prezes Masaaki Okawa zapowiedział pójście na całość.

– NBA i MLB nie mają limitu zagranicznych graczy i to jest nasz ostateczny cel – przyznał Okawa w wywiadzie dla Kyodo News. – Zespoły nigdy nie staną się silniejsze, jeśli będziemy chcieli gwarantować miejsca Japończykom.

To by uwolniło japoński rynek całkowicie, a gdzie szukać wzmocnień, jeśli nie w silnej PlusLidze, jednej z najlepszych lig Europy?

– Nasza liga nie jest jeszcze mocno "wyssana", ale ciekawi mnie, co będzie za rok – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Krzysztof Ignaczak, mistrz świata z 2014 r. i wieloletni libero kadry narodowej. – Japonia to będzie znaczący rynek, który po zmianach przyjmie trzydziestu graczy z Europy. Pojadą tam grać za duże pieniądze. Z Polski Japończycy wyciągną wielu graczy, bo Polacy to chodliwy towar, ktokolwiek tam jechał, robił dobre wrażenie. Na rynku pojawi się z pewnością bardzo konkretna oferta dla polskich zawodników – dodaje „Igła” i zastanawia się, czy nasza liga powinna jakoś zareagować.

– Budżety klubów nie będą się zwiększały w takim tempie, jak rosną sumy na kontraktach – zauważa. – Może powinny do klubów trafić większe środki z umowy telewizyjnej? Moim zdaniem, liga powinna finansować kluby za środki z tytułu praw do transmisji. Bo sponsorzy nie będą w stanie wykładać pieniędzy w nieskończoność na coraz wyższe umowy kontraktowe – kwituje Ignaczak.

Ponieważ rozmowy o siatkarskich kontraktach na dany rok zaczynają się zwykle jesienią poprzedniego roku, zatem jeszcze w 2025 r. dużo się w tej materii wyjaśni i wówczas zobaczymy, czy PlusLiga jest w stanie skutecznie zatrzymać u siebie największe polskie gwiazdy. Jest co do tego sporo wątpliwości, a 'jaskółki' takie, jak niedawne zatrzymanie na 4 lata środkowego Mateusza Bieńka w Aluronie Zawiercie – co można interpretować jako ruch wyprzedzający wobec potencjalnych zakusów bogatych lig – mogą się niestety okazać wyjątkiem potwierdzającym regułę.