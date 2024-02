i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek

Hitowy transfer?

Zaskakujące informacje o Bartoszu Kurku. To może być hit! Będzie transferowa petarda?

22:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To może być prawdziwy hit w PlusLidze. Coraz więcej wskazuje na to, że polscy kibice znów będą mogli podziwiać Bartosza Kurka w najlepszej polskiej lidze. Spektakularny, hitowy transfer mógłby dojść do skutku jeszcze przed sezonem 2024/2025. Na razie brak oficjalnego komentarza w tej sprawie po stronie zarówno samego klubu, jak i otoczenia zawodnika.