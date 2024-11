Mariusz Pudzianowski skomentował wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. Porównał go do siebie

Marta Kubacka walczyła o życie. Wszczepiono jej kardiowerter

Życiowy sezon 2022/23 Dawida Kubackiego zakończył się prawdziwym życiowym dramatem. Skoczek przedwcześnie zakończył rywalizację w Pucharze Świata i wrócił do Polski, ponieważ jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala z problemem kardiologicznym. Walka o życie Marty na szczęście zakończyła się szczęśliwie - kobieta wróciła do zdrowia, a reprezentant Polski może kontynuować karierę, co przez pewien czas wcale nie było oczywiste. Żonie Kubackiego w codziennym funkcjonowaniu pomaga wszczepiony kardiowerter, który stabilizuje pracę serca. Dzięki temu Marta wiedzie normalne życie, choć ze względu na urządzenie są w nim drobne ograniczenia. Skoczek opowiedział o tym więcej w podcaście Eurosportu Piotra Karpińskiego.

To mógł być koniec kariery Dawida Kubackiego. Reprezentant Polski wspomniał o wstrząsających chwilach

Żona Kubackiego musi uważać w kuchni

- Żona ma wszczepiony kardiowerter, więc tutaj jest ograniczenie jeżeli chodzi o pole magnetyczne o wysokiej częstotliwości, które mogłoby zakłócić pracę tego urządzenia. Stąd to spawanie czy chociażby gotowanie na płycie indukcyjnej nie jest fajne. Ale żeby płyta indukcyjna w jakikolwiek sposób zadziałała na to urządzenie, to praktycznie trzeba byłoby się na niej położyć, a nikt tak raczej nie zagląda do garnków. Żona na niej gotuje i nic się nie dzieje - opowiedział Kubacki o życiu żony z kardiowerterem.

Poza tym Marta Kubacka wróciła do normalnego trybu życia. Kilka miesięcy temu wznowiła pracę, a w domu może spokojnie zajmować się dziećmi i porządkiem.

- Żyjemy normalnie. Żona wróciła w kwietniu tego roku do pracy. Pracuje, zajmuje się domem i dziećmi. Byliśmy na wakacjach, nie ma jakichś takich większych przeciwwskazań - podsumował jeden z liderów polskiej kadry.

Kiedy początek Pucharu Świata w skokach?

Dobra forma żony sprawia, że Kubacki mógł normalnie trenować i startować już w poprzednim sezonie. Ten nie był jednak udany i kibice mają nadzieję, że polscy skoczkowie poprawią się najbliższej zimy. Inauguracja sezonu Pucharu Świata już 22 listopada w norweskim Lillehammer. Dwa tygodnie później zaplanowano pierwszy weekend PŚ w Polsce - w Wiśle. Zakończenie sezonu tradycyjnie odbędzie się w Planicy, a ostatni konkurs na słynnej Letalnicy ma się odbyć 30 marca.