Duże zaskoczenie! Wiemy, z kim sparuje Tomasz Adamek przed walką z Don Kasjo na Fame 22

Dla Adamka będzie to już trzecia walka po powrocie ze sportowej emerytury. "Góral" najpierw pokonał Mameda Khalidova, a potem Patryka "Bandurę" Bandurskiego. Gdy tylko federacja Fame ogłosiła, że kolejną galę zorganizuje na największym stadionie w Polsce, niemal pewne było, że byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych zobaczymy w akcji także na PGE Narodowym.

I tak też się stanie. Adamek na Fame 22 zmierzy się z "Don Kasjo" i będzie rzecz jasna zdecydowanym faworytem tej batalii. "Góral", podobnie jak przed starciami z Khalidovem i Bandurskim, przygotowuje się w Świeradowie-Zdroju w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu Elements Hotel & SPA.

Tomasz Adamek sparuje z Patrykiem Boruckim przed walką z Don Kasjo na Fame 22

Adamek oczywiście już sparuje, ale nazwisko sparingpartnera mocno zaskakuje. "Góral" do rywalizacji z "Don Kasjo" szlifuje formę dzieląc klatkę z Patrykiem Boruckim. To pięściarz boksu olimpijskiego, który w ubiegłorocznych mistrzostwach Polski wywalczył brązowy medal. W tym roku mogliśmy go oglądać m.in. podczas mistrzostw Europy, ale w Belgradzie przegrał już w pierwszej walce z Chorwatem Nikicą Radoniciem. Borucki jest wychowankiem trenera Zenona Jagiełły, a obecnie reprezentuje barwy klubu BKS Skorpion Szczecin.