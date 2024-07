Mariusz Wach zdemolowany w 2. rundzie! Następca Mike’a Tysona brutalnie rozbił „Polskiego Wikinga” [WIDEO]

Aż serce krwawi po tym, co pokazał Ołeksandr Usyk. Tak wygląda piekło zgotowane przez Rosjan

Mariusz Wach w ostatnim wywiadzie dla Andrzeja Kostyry przyznawał wprost, że w zależności od wyniku jego walki w Wielkiej Brytanii, wiele może zmienić się w kontekście jego kariery. - Po walce może być zupełnie inna rozmowa. Może zostanę pokonany, nie wiadomo, w jaki sposób. Będzie trzeba siąść i zastanowić się nad dalszym trenowaniem – powiedział.

Niestety, pojedynek na Wyspach z utalentowanym Mosesem Itaumą zakończył się bardzo szybko – i to na niekorzyść Polaka.

Mariusz Wach przegrał z Mosesem Itaumą. Polak zdemolowany!

Pierwsza runda odbyła się bez fajerwerków. Itauma, zgodnie z przewidywaniami, był zdecydowanie szybszy od Polaka i kilkukrotnie trafiał go swoimi ciosami. Obaj podeszli jednak do tej rundy jak do początkowego rozeznania.

Egzekucja nastąpiła w drugiej odsłonie pojedynku, gdy Itauma trafił Polaka mocnym lewym. Kolejne uderzenia na korpus i prawy ścięły Wacha z nóg. Reszta starcia była dla utalentowanego Brytyjczyka jedynie formalnością. Rozbicie Polaka w narożniku i sędzia nie zastanawiał się ani chwili i przerwał pojedynek.

The future of British Heavyweight boxing is NOW! 🇬🇧🥊 Moses Itauma finishes Mariusz Wach in round 2! #JoyceChisora | LIVE on TNT Sports and discovery+ pic.twitter.com/vAKLroAgin— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) July 27, 2024