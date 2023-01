Nokauty mają we krwi! Kto mistrzem Polski? Elektryzująca walka na gali Rocky Boxing Night

Mateusz Polski to już największa gwiazda Grupy Rocky Boxing Promotion. - Wiedziałem po co podpisuję kontrakt z Mateuszem. Sześciokrotny mistrz Polski, brązowy medalista mistrzostw Europy i Igrzysk Europejskich. Taka kariera musi znaleźć ujście w boksie zawodowym - powiedział Każyszka. ​W swojej ostatniej walce Polski już w 1. rundzie znokautował Adama Ngange i zdobył międzynarodowe mistrzostwo Polski. O krajowy prymat będzie bił się z Mądrym, który jest na fali dwóch wygranych przed czasem z rzędu. - To na pewno będzie mocna bitka. Wiem, że Denis sprawiał niespodzianki na ostatnich galach. Wygrał z Gracjanem Królikowskim i w 1. rundzie znokautował Kewina Gibasa. Ja tanio skóry nie sprzedam. To na pewno będzie mocny pojedynek - zaznacza Polski.

Mateusz Polski - Denis Mądry w walce wieczoru gali Rocky Boxing Night

Mądry ma dużo szacunku do najbliższego rywala. - Muszę powiedzieć, że Mateusz jest trochę moim idolem, bo ja chciałem trenować boks i jak wchodziłem po raz pierwszy na salę pięściarską, to Mateusz zdobywał medal na mistrzostwach Europy. Oglądałem wszystkie jego walki. Ma dużo silnych stron. Jest mocny, szybki, dynamiczny, dużo bije. Cios ma kolosalny! - powiedział Mądry. - Oglądałem kilka pojedynków Denisa z ciekawości. Ma czym uderzyć. Ma twardą głowę, bo przyjmował trochę, ale się nie cofał - dodał Polski. Ich kariera amatorska znacznie się różni, lecz na zawodowych ringach to Mądry stoczył więcej pojedynków, z czego kilka za granicą, co nie umknęło uwadze Polskiego. - Bił się więcej, ale jego zawodowe doświadczenie nie będzie miało znaczenia. Ja mam dużo walk w boksie olimpijskim. To też jest doświadczenie, które pokazywałem w poprzednich walkach i pokażę także w tej. Jestem obyty w ringu.

Starcie aktualnego żołnierza z byłym

Gwarancją twardej rywalizacji są też mocne charaktery obu pięściarzy. Polski był żołnierzem, a Mądry wciąż nim jest. - Żołnierze się nie poddają! Dowódcy są wyrozumiali. Dają wolne, bo cieszą się, że mają takiego żołnierza. Ja chciałem trenować boks odkąd jestem w wojsku, dlatego łączę sport ze służbą. Nie rzucę armii, bo dzięki niej trenuję - zaznaczył Mądry. - Ja też byłem wojskowym, ale postanowiłem, że w stu procentach postawię na sport. Poświęciłem się. Chcę spełnić swoje marzenia i do tego dążę - powiedział Polski. Obaj zapewniają, że walka będzie pięknym widowiskiem. - Ja chcę dać jak najlepszą walkę. To nawet fajnie brzmi. Walczysz o mistrzostwo Polski z Mateuszem Polskim - przyznał Mądry. - Ja skupiam się na zadaniach, na tych zadaniach, które będę musiał wykonać w walce. Wynik sam przyjdzie - odpowiedział Polski.

Karta walk gali Rocky Boxing Night

​Podczas gali Rocky Boxing Night, nad którą patronat objął wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski, kibice zobaczą także walkę w obronie mistrzostwa Polski w wadze ciężkiej. Pochodzący z Kaszub czempion Kacper Meyna zmierzy się z pretendentem Jakubem Sosińskim. Do ciekawej konfrontacji doświadczenia z młodością dojdzie w wadze lekkiej, najmocniej obsadzonej kategorii wagowej na świecie. Piotr Gudel zmierzy się z niepokonanym w 10 występach Dominikiem Harwankowskim z grupy Rocky Boxing. 11 lutego w Stężycy do ringu powróci też pięściarz wagi ciężkiej Artur "Bizon" Bizewski. Kibice zobaczą także walki zwycięzcy turnieju wagi junior ciężkiej Kajetana Kalinowskiego, broniącego Ukrainy w wojnie z Rosją Maxa Miszczenki, Kubańczyka Cristiana Lopeza oraz Angeliki Krysztoforskiej.