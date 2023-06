Arkadiusz Tańcula nie zamierza się ograniczać. Chce walki z Diablo Włodarczykiem! Postawił sprawę jasno

Arkadiusz Tańcula to bez wątpienia jedna z największych gwiazd FAME MMA. Być może zawodnik nie jest aż tak kontrowersyjni, jak inni, ale i tak ma wielką rzeszę fanów, którzy wyczekują na kolejną jego walkę. Ostatnia nie potoczyła się po jego myśli, bo w pojedynku o pas mistrzowski nie zdołał pokonać Maksymiliana Wiewiórki. O porażce Tańculi zadecydował przede wszystkim parter. W tej płaszczyźnie "Wiewiór" nie ma sobie równych.

Tańcula chce walki z Diablo Włodarczykiem. Padło też inne głośne nazwisko

Jest jednak pewne, że już za kilka miesięcy Tańcula ponownie wejdzie do klatki FAME MMA. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem. Sam zawodnik już kilka tygodni temu przyznał, że mógłby się bić nawet z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. - Mógłbym zawalczyć z jakimś bokserem, umiejętności grapplerskie mam na takim poziomie, że bez problemu mógłbym zawalczyć z na przykład z ”Diablo” Włodarczykiem. Czemu nie? - powiedział w rozmowie z TV Reklama.

Teraz te słowa potwierdził w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Co więcej, dołożył nazwisko innego byłego mistrza świata w boksie. - Chciałbym zawalczyć z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. To byłaby petarda. Mogę dostosować się do jego wagi. Z Krzysztofem Głowackim również podjąłbym rękawicę - powiedział zawodnik FAME MMA. Tańcula nie ukrywał jednak, że jednym z jego "najbliższych" celów jest doprowadzenie do pojedynku z Adrianem Polakiem.