i Autor: Cyfrasport Dawid Kubacki i Kamil Stoch w oczekiwaniu na wyniki po drugim skoku Kubackiego

Wygrane były blisko

Kumulacja pecha Dawida Kubackiego w Zakopanem. Nawet Granerud współczuł

Cała Wielka Krokiew marzyła, by odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego po wygranych konkursach Pucharu Świata, ale zabawę zepsuli Halvor Egner Granerud i Austriacy. Dawid Kubacki nie utrzymał prowadzenia po pierwszej serii konkursu indywidualnego, a polski zespół – po pierwszej rundzie zespołowego. Do obu zwycięstw zabrakło... jednego punktu! Pech, wiatr, Borek Sedlak. Powodów do rozczarowania może być wiele.