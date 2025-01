Łzy napływają do oczu po wyznaniu gwiazdora skoków narciarskich. Przeżywa rodzinny dramat, okrutna diagnoza

Rodzinny dramat gwiazdy skoków. Jego tata zapadł na ciężką chorobę

Johann Andre Forfang wcale nie zaczął sezonu w Pucharze Świata wybitnie – początkowo plasował się najczęściej w drugiej dziesiątce konkursu, a w Ruce i Wiśle zdarzyło mu się nawet nie wejść do drugiej serii. Wszystko zmieniło się w Engelbergu i od tamtej pory Forfang nie wypada z czołowej dziesiątki, a w Zakopanem i w Oberstdorfie zanotował trzy podia z rzędu, zajmując trzykrotnie 2. pozycję! To pozwala mu obecnie na zajmowanie 6. miejsca w klasyfikacji generalnej i jest on najlepszym z Norwegów. Co ciekawe, znaczna poprawa wyników Forfanga niespodziewanie zbiega się z otrzymaniem przez niego niezwykle smutnych informacji o zdrowiu swojego ukochanego ojca, który zapadł na ciężką chorobę.

Adam Małysz ocenia pierwszą połowę sezonu 2024/2025

Jak ujawnił 29-letni skoczek w rozmowie z Dagbladet, przed Świętami Bożego Narodzenia u jego ojca Hugo wykryto raka jelita grubego z przerzutami. – To było brutalne, to najcięższy okres w moim życiu – przyznał wprost Johann Andre Forfang. Coś, co wielu osobom podcięłoby skrzydła, Norwega zdaje się jednak napędzać do lepszych wyników. Sam zawodników przyznał, że porozumiał się z tatą, by nie wycofywać się ze skakania. – Tak wyglądała umowa z ojcem w grudniu: jeśli ja wyjdę i wykonam swoją pracę, on zostanie w domu i będzie wykonywał swoją "pracę". Bardzo za nimi tęsknię. Naprawdę chcę być z nimi, kiedy sytuacja jest taka, jaka jest. Ale widzę, że moje skoki dają ojcu dużo energii – dodaje sam skoczek – Ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii. Za każdym razem jestem zdumiony, że jest tak silny – podkreśla.

Sam Hugo Forfang tak ocenia swoją sytuację. – Nie pytałem o żadne prognozy. Wolałbym ich nie znać. Tak jak mężczyzna, którego spotkałem na oddziale onkologicznym, z gorszymi ode mnie perspektywami, powiedziałem sobie: przeżyję resztę życia – powiedział ojciec norweskiego skoczka w rozmowie z portalem Nordlys.no. Sam Johann Andre Forfang tłumaczy, że ojciec chciał podzielić się swoją historią, by podkreślić, jak dobrze jest traktowany przez służbę zdrowia w Norwegii. – Powodem, dla którego ojciec chciał o tym porozmawiać, jest to, że jest pod wielkim wrażeniem systemu opieki zdrowotnej. Bardzo chciał to podkreślić. W szpitalu w Tromsoe czuje się pod dobrą opieką. Miło słyszeć, że radzi sobie dobrze w tych okolicznościach – wyjawił 29-letni skoczek.

