W imprezie uczestniczyło ponad 160 osób reprezentujących świat sportu, mediów i showbiznesu, Na kortach Warsaw Padel Club kibice sportowi zobaczyli takie dawne gwiazdy aren jak: tenisistka Agnieszka Radwańska, specjalistka sztuk walki Joanna Jędrzejczyk, kolarka przełajowa Maja Włoszczowska, piłkarze Kamil Kosowski, Jakub Wawrzyniak i Tomasz Kłos, tenisista Jerzy Janowicz, wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska, czy pływak Paweł Korzeniowski.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest padel?

Jak podkreślają organizatorzy, zachęcając do uprawiania tej dyscypliny: „padel to gra rakietowa łącząca elementy tenisa i squasha, która w ostatnich kilku latach bije rekordy popularności. Gra toczy się zawsze w układzie deblowym (dwie pary), na oszklonym korcie o wielkości 1/3 kortu tenisowego. Proste zasady, brak skomplikowanych elementów technicznych i towarzyski charakter gry, sprawiają że padel rozwija się w szalonym tempie. W Hiszpanii jest już drugą co do popularności dyscypliną sportu, zaraz po piłce nożnej. Europejski trend nie omija też Polski.”

O założeniach turnieju gwiazd rozgrywanego w Warszawie opowiedział znany komentator sportowy Tomasz Smokowski, prywatnie wielki miłośnik padla.

– Powstał, by popularyzować padla w Polsce i jednoczyć środowisko ludzi zaangażowanych w rozwój sportu w naszym kraju. Padel to piękna, nowoczesna dyscyplina sportu. Towarzyska, demokratyczna, gdzie liczy się nie tylko rywalizacja na korcie, ale równie ważne są relacje między graczami. Taką aktywność fizyczną chcemy promować! – powiedział Smokowski.

W imprezie uczestniczyło 80 duetów. Jak można się było spodziewać, świetnie radził sobie na padlowym korcie tenisista Jerzy Janowicz, a jego koleżanka po fachu Agnieszka Radwańska nie dotarła tym razem do finału. Janowicz w parze z youtuberem Piotrem „izakiem” Skowyrskim uległ w decydującej rozgrywce parze Patrycja Koźluk – Mateusz Dubowski.