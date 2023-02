Iga Świątek - Fernandez O której godzinie gra Iga Świątek WTA Dubaj KIEDY gra Iga Świątek pierwszy mecz w Dubaju

Polka wraca do gry

Spis treści

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Dubaju. Rozpocznie od 2. rundy, a jej rywalką będzie Leylah Fernandez. Kanadyjka właśnie pokonała Austriaczkę Julię Grabher. Iga Świątek grał z Leylą Fernandez raz. Rok temu na początku sezonu pokonała ją 6:1, 6:2 w Adelajdzie. Czas na kolejny mecz Świątek - Fernandez, w 2. rundzie turnieju WTA w Dubaju.

Iga Świątek - Fernandez O której godzinie gra Iga Świątek WTA Dubaj KIEDY gra Iga Świątek w Dubaju

Iga Świątek powalczy w Dubaju po spektakularnym sukcesie w Dausze. Niesamowita Polka obroniła tytuł w Katarze, demolując w finale 6:3, 6:0 Amerykankę Jessikę Pegulę. W całym turnieju WTA w Dausze straciła zaledwie... 5 gemów! Pobiła rekord należący od 1981 r. do legendarnej Chris Evert (7 straconych gemów). Natchniona i skoncentrowana Iga Świątek zaprezentowała znów poziom gry absolutnie nieosiągalny dla konkurentek. W trudnych warunkach (silny wiatr) zmiatała z kortu kolejne rywalki. W finale zrewanżowała się Peguli za przykrą porażkę (2:6, 2:6) w styczniowym United Cup. – Bardzo cieszę się, że cała praca, którą wykonujemy każdego dnia, przynosi takie efekty. Na pewno dam sobie czas na to, żeby cieszyć się tym tygodniem, bo dla mnie znaczy to dużo więcej, niż mogłoby się wydawać – podsumowała swój sukces Iga Świątek.

Iga Świątek KIEDY gra mecz WTA Dubaj Iga Światek - Fernandez O której gra Iga Świątek

Iga Świątek rok temu w Dubaju odpadła szybko. W 1/8 finału Polka uległa Łotyszce Jelenie Ostapenko (6:4, 1:6, 6:7) i była to jej ostatnia porażka przed niesamowitą serią 37 zwycięstw, która skończyła się dopiero w londyńskim Wimbledonie. Obsada turnieju WTA w Dubaju jest znakomita. Do rywalizacji wracają m.in. finalistki Australian Open - Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Zabraknie Magdy Linette, która w tym czasie powalczy w mniejszym turnieju - WTA 250 w Meridzie (Meksyk).

O której gra Iga Świątek WTA Dubaj Iga Świątek - Fernandez KIEDY gra Iga Świątek mecz w Dubaju

Iga Świątek znów podbiła Katar i był jej pierwszy występ po Australian Open (porażka w 4. rundzie), po którym nie brakowało głosów, że to początek końca dominacji Polki. Pokazała, że wciąż rządzi w tourze. – Bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć więcej równowagi w porównaniu z tym, jak się czułam na początku sezonu. Myślę, że ten turniej da mi dużo pewności siebie, ale nadal chcę robić wszystko krok po kroku. W każdym meczu byłam bardzo skupiona i to jest rzecz, z której jestem najbardziej zadowolona, bo na początku sezonu czasami czułam, że mój umysł gdzieś odlatuje – dodała z uśmiechem liderka rankingu WTA.

WTA Dubaj: Iga Świątek - Fernandez KIEDY gra Iga Świątek pierwszy mecz w Dubaju

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Dubaju rozegra w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Kanadyjka Leylah Fernandez (nr 39). Polka zagra we wtorek 21 lutego 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Fernadez w Dubaju. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.

💨Bardzo, bardzo cieszę się, że cała praca, którą wykonujemy każdego dnia przynosi takie efekty. Na pewno dam sobie czas na to, żeby cieszyć się tym tygodniem, bo dla mnie znaczy to dużo więcej, niż mogłoby się wydawać. Dziękuję mojemu teamowi za wsparcie każdego dnia. pic.twitter.com/KBWCy9AZwv— Iga Świątek (@iga_swiatek) February 18, 2023