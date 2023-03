Iga Świątek KIEDY gra Półfinał Indian Wells DRABINKA Z KIM gra Iga Świątek w półfinale O której gra Iga Świątek kolejny mecz 1/2 finału rywalka

Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA w Indian Wells. Broniąca w Kalifornii tytułu Polka w ćwierćfinale pokonała 6:2, 6:3 Rumunkę Soranę Cirsteę. Rybakina ograła 7:6, 2:6, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą. Iga Świątek zagra w półfinale już jutro czyli w piątek 17 marca. W drugim półfinale Aryna Sabalenka powalczy z Marią Sakkari.

Iga Świątek w półfinale Indian Wells zagra z Jeleną Rybakiną i ma okazję do rewanżu za bardzo przykrą porażkę 4:6, 4:6 w 4. rundzie styczniowego Australian Open. To był pojedynek dwóch mistrzyń Szlemów. Potężnie serwująca Rybakina latem wygrała Wimbledon i w Melbourne potwierdziła klasę, a Iga Świątek w kilku kluczowych momentach popełniła kosztowne błędy. Parę gemów uciekło w dziwnych okolicznościach. Niestety Rybakina lepiej wykorzystywała swoje szanse. A Polka słabo serwowała. - Mój pierwszy serwis nie funkcjonował, więc musiałam ciężko pracować na każdy punkt - powiedziała Iga Świątek, analizując swoją porażkę. - Jelena była dzisiaj bardziej solidna i czułam, że kluczowe było to, kto będzie wywierał większą presję w ważnych momentach. Ona dobrze to robiła. Na pewno muszę popracować nad moim nastawieniem i walczyć jeszcze bardziej na korcie, tak jak w zeszłym sezonie - dodała Polka, która przegrała też z Rybakiną przed trwającym sezonem w pokazówce w Dubaju. Wcześniej Polka pokonała reprezentantkę Kazachstanu 7:6, 6:2 w Ostrawie w 2021 r.

Iga Świątek cieszy się z awansu do półfinału Indian Wells, a zaraz po turnieju w Kalifornii dopadnie kolejną legendę. Polska dominatorka rozpocznie już 51. tydzień panowania na tronie liderki rankingu WTA. A to oznacza, że zrówna się z Wiktorią Azarenką, która rządziła w kobiecym tenisie dokładnie tyle samo czasu. Dłużej niż Iga numerem 1 było 11 tenisistek, a rekord należy do słynnej Niemki Steffi Graf - 377 tygodni. Świątek teraz gonić będzie Simonę Halep, która panowała przez 64 tygodnie. Polka nową królową tenisa została 4 kwietnia 2022 r. Zaraz po turnieju w Indian Wells powalczy w Miami Open, gdzie też będzie bronić tytułu.

Broniąca tytułu Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni w Indian Wells tytułu. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - powiedziała Iga Świątek, która w Indian Wells zarobiła już dużo pieniędzy.

Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.