Iga Świątek opuściła już Polskę! W drodze nadeszły wspaniałe wiadomości!

Iga Świątek poleciała w poniedziałek do Dubaju, gdzie zagra w Światowej Lidze Tenisa. To ważny etap przygotowań do nowego sezonu, który - miejmy nadzieję - będzie co najmniej tak samo dobry jak ten, który niedawno się skończył. A poprzeczkę Iga zawiesiła sobie bardzo wysoko. WTA właśnie rozpoczęła przyznawanie nagród po podsumowujących sezon plebiscytach. Ta najważniejsza trafiła oczywiście do Igi Świątek, mistrzyni Roland Garros i US Open. Polka została Zawodniczką Roku WTA, a wyboru dokonały w głosowaniu przedstawiciele mediów na całym świecie. Zaskoczeniem jest brak wyróżnienia dla Tomasza Wiktorowskiego, trenera naszej tenisistki. Szkoleniowcem roku został David Witt, opiekun Jessiki Peguli. Inne ciekawe wyróżnienia: Beatriz Haddad Maia - zawodniczka, która zrobiła największe postępy, Qinwen Zheng - odkrycie roku, Tatjana Maria - powrót roku.

Iga Świątek poleciała do Dubaju i po raz pierwszy spędzi święta daleko od domu. Liderka rankingu WTA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powalczy w Światowej Lidze Tenisa, pokazowych rozgrywkach drużynowych, w których wystąpią kobiety i mężczyźni, a poza Polką zagrają takie gwiazdy jak Novak Djoković, Nick Kyrgios czy Alexander Zverev. Święta bez pysznych pierogów z kapustą i grzybami przygotowywanych przez jej ojca? Jeszcze niedawno Iga Świątek nawet nie wyobrażała sobie takiego scenariusza. – Niestety w tym roku będę musiała przeżyć bez pierogów, choć mam nadzieję, że tata zrobi mi je wcześniej – uśmiechała się Iga w czasie wideoczatu zorganizowanego przez Asics, jednego z jej sponsorów. – Święta w tym roku spędzę poza domem. Wracanie z Dubaju do Warszawy i potem znowu podróż z Warszawy do Dubaju, żeby przedostać się do Australii, to byłby bardzo wymagający fizycznie początek sezonu. To są takie wyrzeczenia, z których sportowiec musi sobie zdawać sprawę. Mam nadzieję, że ten świąteczny czas w Dubaju poświęcę na odpoczynek – dodała Iga.

Światowa Liga Tenisa zacznie się 19 grudnia, a zakończy w Wigilię. Zaproszone do pokazowego turnieju w Dubaju wielkie gwiazdy podzielono na cztery drużyny, które zagrają systemem każdy z każdym. 24 grudnia dwa najlepsze zespoły powalczą w finale. Igę Świątek czekają pojedynki z Caroline Garcią, Anett Kontaveit i Aryną Sabalenką, więc z bardzo wymagającymi rywalkami. Skąd decyzja o wzięciu udziału w tych zawodach?

– Patrzyliśmy po prostu na to, czy dobrze się to wpisuje w okres przygotowawczy. Trener uznał, że jak najbardziej ma to sens, jeśli chodzi o szkolenie i to, żebym zagrała kilka takich meczów-sprawdzianów przed sezonem – wyjaśniła Iga Świątek. – Zgodziliśmy się na to wspólnie, a mi podoba się też system rozgrywek i chciałabym zobaczyć, jak sama się w nim odnajdę. Myślę, że branie udziału w takich inicjatywach jest też dobre jeżeli chodzi o urozmaicanie trochę tenisa i pokazanie go z innej strony – dodała Polka, która w Dubaju zarobi też oczywiście duże pieniądze.

J A Z D A 🚀Capping off an unstoppable season, your 2022 WTA Player of the Year, @iga_swiatek 🗳#WTAAwards pic.twitter.com/y4zLvvHjXL— wta (@WTA) December 12, 2022