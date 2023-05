Iga Świątek - Rybakina O której godzinie gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Rzym KIEDY gra Iga Świątek z Rybakiną w Rzymie 1/4 finału

Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Polka będzie miała dużo mniej czasu na odpoczynek, bo jej mecz z Chorwatką Donną Vekić przełożono na następny dzień z powodu deszczu. Jelena Rybakina dzień wczesniej ograła 6:3, 6:3 Czeszkę Marketę Vondrousovą. Mecz Świątek - Rybakina zostanie rozegrany w środę 17 maja 2023. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek w tym sezonie przegrała z Jeleną Rybakiną już dwa razy. Najpierw uległa reprezentantce Kazachstanu 4:6, 4:6 w 4. rundzie Australian Open, a potem 2:6, 2:6 w półfinale Indian Wells. W obu tych pojedynkach liderka rankingu była wyraźnie słabsza od potężnie serwującej rywalki, ale w tym drugim zmagała się z bolesną kontuzją żeber, przez którą na ponad miesiąc wycofała się z rywalizacji. Powstało jednak już wiele teorii, że Iga Świątek nie potrafi grać z Rybakiną. Gdyby przegrała z nią również na wolnej mączce w Rzymie, gdzie triumfowała pewnie w latach 2021 i 2022, wśród fanów Polki zrobiłoby się już bardzo nerwowo...

Atuty wysokiej i długonogiej Jeleny Rybakiny to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Iga musi rozbroić jej bomby. - Wiem, że Jelena potrafi grać znakomity tenis, bo poczułam to na swojej rakiecie - mówiła Świątek przed jednym z meczów z Rybakiną. Iga i Jelena dobrze się znają jeszcze z czasów juniorskich. - Pamiętam, że grałyśmy ze sobą jako juniorki w fiale Trofeo Bonfiglio na mączce. Przegrałam. Byłam strasznie zestresowana, że w internecie leciała transmisja na żywo i po prostu nie mogłam się przez to skupić. W tej chwili wydaje się to surrealistyczne. Ale myślałam sobie: "nie wiem, kto mnie obserwuje. To internet. To jest ogromne" - wspominała ze śmiechem Iga Świątek. Urodzona w Moskwie Rybakina reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką. Do 2018 r. reprezentowała Rosję, a potem Kazachstan złożył jej propozycję. Obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu, bo rosyjscy tenisiści byli wtedy wykluczeni z rywalizacji.

Iga Świątek w Rzymie wygrywa szybko i bardzo pewnie. Triumfowała w tym turnieju w latach 2021 i 2022. W ćwierćfinale Jelena Rybakina z pewnością zawiesi jednak naszej tenisistce poprzeczkę bardzo wysoko. Reprezentantka z Kazachstanu w imponującym stylu ograła w poniedziałek 6:3, 6:3 Czeszkę Marketę Vondrousovą, byłą finalistkę Roland Garros. Pochodząca z Rosji tenisistka świetnie serwowała, do czego już przyzwyczaiła kibiców. Rybakina na mączce zazwyczaj spisuje się słabiej niż na innych, szybszych nawierzchniach. Jednak wyraźnie widać, że się rozkręca. Trzeba podkreślić, że Vondrousova zagrała słabo. W pojedynku z Igą Świątek Rybakiną z pewnością nie będzie miała tyle czasu na generowanie swoich potężnych uderzeń z głębi kortu, którymi nękała bezradną Czeszkę.

Iga Świątek nie ukrywa, że bardzo lubi grać w Rzymie. Korty ziemne na Foro Italico są bardzo wolne, co pasuje Polce, która w trakcie wymian ma więcej czasu na wygenerowanie swoich potężnych top-spinowych uderzeń, zabójczych na tej nawierzchni. - Lubię tutaj grać - podkreśla Polka. - W Rzymie korty są dużo wolniejsze niż w innych turniejach. Trzeba być bardziej cierpliwym, bo wymiany są dłuższe. Można odnieść wrażenie, że nie grasz tak szybko, jak byś mógł, ale to nieprawda - analizowała Iga. W wielkich finałach Świątek demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022). Za burtą turnieju WTA w Rzymie są już m.in. Aryna Sabalenka (nr 2), Jessica Pegula (nr 3), Ons Jabeur (nr 4 i Caroline Garcia (nr 5).

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w środę 17 maja 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Rybakina w 1/4 finału w Rzymie. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.