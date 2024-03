Ciężko wywalczona bramka ratuje spotkanie Stali Stalowa Wola z KKS Kalisz

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Stali Stalowa Wola z KKS-em Kalisz, który odbył się w Stalowej Woli, to drużyna KKS-u Kalisz wyszła na prowadzenie. W 9 minucie meczu gracz o nazwisku Smolinski strzelił bramkę dla swojego zespołu, dając im przewagę nad Stalą Stalowa Wola. Po pierwszej połowie wynik brzmiał: Stal Stalowa Wola: 0, KKS Kalisz: 1.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stali Stalowa Wola z KKS-em Kalisz, który odbył się w Stalowej Woli, nie padły żadne gole. Wynik 0:1 utrzymał się do końca spotkania. W 49 minucie arbiter ukarał żółtą kartką Imiela z drużyny Stali Stalowa Wola.

W 62 minucie trener Stali dokonał dwóch zmian w swojej drużynie - Pioterczak wszedł na boisko, zastępując Imielę, a Wiktoruk zastąpił Sukiennickiego. W 69 minucie Kielib otrzymał żółtą kartkę w drużynie KKS-u Kalisz. W 70 minucie trener KKS-u dokonał dwóch zmian - Kalenik wszedł na boisko, zastępując Putno, a Zebrowski zastąpił Koczy'ego. W 73 minucie Szewczyk wszedł na boisko w drużynie KKS-u Kalisz, zastępując Gordillo. Natomiast Ziarko wszedł na boisko w drużynie Stali, zastępując Chelmeckiego.

W 74 minucie Cierpka wszedł na boisko w drużynie KKS-u Kalisz, zastępując Sobola. W 75 minucie Wiktoruk został ukarany żółtą kartką w drużynie Stali Stalowa Wola. W 79 minucie zadownik z drużyny KKS-u Kalisz otrzymał żółtą kartkę. W 85 minucie Furtak wszedł na boisko w drużynie Stali, zastępując Oko. W doliczonym czasie gry, czyli w 90+2 minucie, Debinski wszedł na boisko w drużynie KKS-u Kalisz, zastępując Bednarskiego.

Podsumowując, druga połowa meczu Stali Stalowa Wola z KKS-em Kalisz była pełna zmian personalnych i żółtych kartek, jednak żadna z drużyn nie była w stanie zdobyć gola. Ostateczny wynik to: Stal Stalowa Wola: 0, KKS Kalisz: 1.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna KKS Kalisz zajmowała 3. miejsce w tabeli, a drużyna Stal Stalowa Wola była na 6. pozycji. Do tej pory KKS Kalisz wygrał 11 meczy, zremisował 7 i przegrał 5, co dało im sumę punktów wynoszącą 40. Natomiast Stal Stalowa Wola wygrała 10 meczy, zremisowała 4 i przegrała 8, co dało im sumę punktów wynoszącą 34. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężył KKS Kalisz, zdobywając tym samym kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja w tabeli przedstawia się następująco: Stal Stalowa Wola ma nadal 34 punkty, natomiast KKS Kalisz awansuje na pozycję lidera z wynikiem 43 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stalą Stalowa Wola a KKS-em Kalisz, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Stali Stalowa Wola z Wisłą Puławy odbędzie się 20 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Będzie to ważne starcie dla obu drużyn, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów. Natomiast KKS Kalisz zmierzy się z drużyną Stomil Olsztyn trzy dni później, czyli 23 marca 2024 roku o godzinie 14:30. Mecz ten zostanie rozegrany na stadionie Osrir w Kaliszu. Obie ekipy będą miały okazję zaprezentować swoje umiejętności i powalczyć o zwycięstwo. Kibice obu klubów mogą spodziewać się emocjonujących spotkań i niezwykłej atmosfery na trybunach.