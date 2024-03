Ciężko wywalczone dwie bramki dają upragnioną wygraną Korony Kielce nad Pogonią Szczecin

Poprzednie mecze Korona Kielce - Pogoń Szczecin

W trzech ostatnich meczach pomiędzy Koroną Kielce a Pogonią Szczecin padło łącznie 7 goli. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Suzuki Arena w Kielcach dnia 4 września 2022 roku, gdzie Korona Kielce przegrała z Pogonią Szczecin wynikiem 1:2. Drugi mecz odbył się na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie dnia 18 marca 2023 roku i zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Ostatni mecz również rozegrano na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie dnia 16 września 2023 roku, gdzie Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce wynikiem 3:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Korona Kielce: 2, Pogoń Szczecin: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Korony Kielce z Pogonią Szczecin zakończyła się wynikiem 2:0 dla drużyny gospodarzy. Już w 14 minucie zawodnik Hofmayster otrzymał żółtą kartkę. Cztery minuty później piłkarz z Korony Kielce oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji systemem VAR gol został nieuznany ze względu na spalony. W 22 minucie Nono zdobył gola dla Korony Kielce, a w 38 minucie otrzymał żółtą kartkę. Na koniec pierwszej połowy, w 42 minucie Blanik strzelił drugiego gola dla drużyny Korony Kielce.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Korony Kielce z Pogonią Szczecin, który odbył się w Kielcach, drużyna gospodarzy utrzymała prowadzenie zdobyte w pierwszej połowie.

Wynik 2:0 dla Korony Kielce zmienił się jednak na remis 2:2. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Pogoni Szczecin dokonał dwóch zmian. Gracz Gorgon wszedł na boisko, zastępując Gamboę, a Kurzawa zastąpił Bichakhchyana. W 54 minucie Grosicki strzelił gola dla Pogoni Szczecin, zmniejszając przewagę Korony Kielce. Niewiele później, w 56 minucie Gorgon otrzymał żółtą kartkę za faul.

W 67 minucie Gorgon zdobył kolejnego gola dla Pogoni Szczecin, doprowadzając do remisu 2:2. W odpowiedzi na to, w 69 minucie Remacle z drużyny Korony Kielce otrzymał żółtą kartkę. Trener Korony Kielce postanowił dokonać zmiany w składzie i w 71 minucie Czyżycki wszedł na boisko zastępując Blanika. W kolejnych minutach obydwie drużyny kontynuowały walkę, a w 73 minucie Leo Borges wszedł na boisko zastępując Zecha w drużynie Pogoni Szczecin. W 76 minucie Wahlqvist z Pogoni Szczecin otrzymał żółtą kartkę.

W 78 minucie trener Pogoni Szczecin dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Wedrychowskiego za Przyborka. W odpowiedzi na to, trener Korony Kielce dokonał dwóch zmian w składzie w 82 minucie. Dalmau wszedł na boisko zastępując Shikavkę, a Konstantyn zastąpił Podgorskiego. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2 między Koroną Kielce a Pogonią Szczecin.

Skład meczu z dnia 2024-03-17

Korona Kielce

K. Kuzera - trener

Xavier Dziekoński (55) bramkarz

Dominick Zator (2) obrońca

Piotr Malarczyk (4) obrońca

Miłosz Trojak (66) obrońca

Marcel Pieczek (23) obrońca

Martin Remacle (88) pomocnik

Yoav Hofmeister (18) pomocnik

Jacek Podgórski (6) pomocnik

Nono (11) pomocnik

Dawid Błanik (17) pomocnik

Yevgeni Shikavka (9) napastnik

Pogoń Szczecin

J. Gustafsson - trener

Valentin Cojocaru (77) bramkarz

Linus Wahlqvist (28) obrońca

Benedikt Zech (23) obrońca

Mariusz Malec (33) obrońca

Leonardo Koutris (32) obrońca

João Gamboa (21) pomocnik

Vahan Bichakhchyan (22) pomocnik

Adrian Przyborek (73) pomocnik

Fredrik Ulvestad (8) pomocnik

Kamil Grosicki (11) pomocnik

Efthymios Koulouris (9) napastnik

Statystyki

Korona Kielce Pogoń Szczecin Strzały na bramkę 2 4 Strzały poza światło bramki 5 4 Wszystkie strzały 10 12 Strzały zablokowane 3 4 Faule 12 17 Rzuty rożne 4 5 Spalone 3 0 Posiadanie piłki 38% 62% Żółte kartki 3 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 285 466 Dokładne podania 207 383 Procent dokładnych podań 73% 82%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Korona Kielce i Pogoń Szczecin, przed meczem Pogoń zajmowała 5. miejsce w tabeli, natomiast Korona Kielce była na 16. miejscu. Do tej pory Pogoń wygrała 12 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 8 meczy, co dało im sumę punktów równą 40. Natomiast Korona Kielce wygrała 4 mecze, zremisowała 11 meczy i przegrała 9 meczy, co dało im sumę punktów równą 23. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Korona Kielce ma 24 punkty, a Pogoń Szczecin ma ich już 41.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Koroną Kielce a Pogonią Szczecin, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Koroną Kielce odbędzie się 1 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim Widzewa w Łodzi. Natomiast mecz Pogoni Szczecin z Cracovią Kraków zaplanowano na 30 marca 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecinie.