Decydujące trafienia Stali Rzeszów przynoszą zwycięstwo nad Zniczem Pruszków

Poprzednie mecze Stal Rzeszów - Znicz Pruszków

W ostatnich trzech meczach między Stalą Rzeszów a Zniczem Pruszków padło łącznie 9 goli. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie Stali w Rzeszowie dnia 26 września 2021 roku, zakończył się wynikiem Stal Rzeszów : 3, Znicz Pruszków : 1. Drugi mecz odbył się na stadionie Znicza w Pruszkowie dnia 9 kwietnia 2022 roku i zakończył się remisem 1:1. Ostatni mecz, rozegrany na stadionie Znicza w Pruszkowie dnia 24 września 2023 roku, zakończył się zwycięstwem Stali Rzeszów wynikiem 2:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Stal Rzeszów: 6, Znicz Pruszków: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Stali Rzeszów z Zniczem Pruszków zakończyła się wynikiem 2:0 na korzyść Stali Rzeszów. Już w 6 minucie Diaz otrzymał żółtą kartkę ze strony drużyny Stal Rzeszów. W 34 minucie doszło do zmiany w składzie Stali Rzeszów - Wachowiak wszedł na boisko, zastępując Gore. Kolejną żółtą kartkę otrzymał Krajewski z drużyny Znicza Pruszków w 35 minucie. W 37 minucie Diaz strzelił gola dla Stali Rzeszów, a w 43 minucie Bukowski podwyższył wynik na korzyść swojego zespołu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stali Rzeszów z Zniczem Pruszków, który odbył się w Rzeszowie, gospodarze utrzymali prowadzenie 2:0, które został ustalone już w pierwszej połowie.

W 46 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Znicza Pruszków - Kendzia wszedł na boisko zastępując Blyszko, a Nowak zastąpił Tkachuka. W tej samej minucie żółtą kartkę otrzymał Wachowiak ze Stali Rzeszów. W 60 minucie kolejne zmiany w drużynie Znicza Pruszków - Kaito wszedł na boisko zastępując Majewskiego, a Tabara zastąpił Moskwika. W 71 minucie żółtą kartkę otrzymał Bukowski ze Stali Rzeszów. W 73 minucie Grudziński z Znicza Pruszków nie wykorzystał rzutu karnego.

W 74 minucie Wojcicki wszedł na boisko zastępując Krajewskiego w drużynie Znicza Pruszków. W 75 minucie Grosu wszedł na boisko zastępując Lyczko w drużynie Stali Rzeszów. W 81 minucie Danielewicz wszedł na boisko zastępując Bukowskiego, a Salamon zastąpił Diaza w drużynie Stali Rzeszów. W 84 minucie żółtą kartkę otrzymał Nowak z Znicza Pruszków. Mecz zakończył się wynikiem: Stal Rzeszów: 2, Znicz Pruszków: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Stal Rzeszów i Znicz Pruszków, przed meczem Znicz Pruszków zajmował 12. miejsce w tabeli, a Stal Rzeszów 14. miejsce. Do tej pory Znicz Pruszków wygrał 9 meczy, zremisował 4 mecze i przegrał 12 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 31. Natomiast Stal Rzeszów wygrał 8 meczy, zremisował 5 meczy i przegrał 12 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 29. W tym konkretnym meczu wygrała drużyna Stali Rzeszów i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Aktualnie Stal Rzeszów ma więc 32 punkty, a Znicz Pruszków ma nadal 31 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stalą Rzeszów a Zniczem Pruszków, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz Resovii Rzeszów z Stalą Rzeszów odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Stal w Rzeszowie. Natomiast mecz Znicza Pruszków z GKS-em Tychy odbędzie się 14 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Znicza w Pruszkowie.